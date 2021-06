TC Énergie et Pembina veulent créer un réseau de pipelines de CO2 en Alberta

Deux entreprises de pipelines, Pembina et TC Énergie, s’associent pour développer un réseau permettant de transporter jusqu’à 20 millions de tonnes de CO2 par an dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Selon le communiqué, cela représente environ 10 % des émissions industrielles actuelles de l’Alberta.

Leur projet prévoit de réutiliser une partie des canalisations existantes et d’en construire de nouvelles pour former une toile entre les exploitations de sables bitumineux dans le nord de l’Alberta, le centre industriel et pétrochimique Heartland près d’Edmonton et les centrales électriques du sud-ouest.

Le dioxyde de carbone serait ensuite séquestré dans un réservoir géologique près de Fort Saskatchewan. Selon les entreprises, cet endroit a le potentiel de stocker plus de 20 milliards de tonnes de CO2.

Une nouvelle économie du carbone

Le réseau de pipelines pourrait également desservir des sites d’enfouissement d’autres entreprises. TC Énergie et Pembina Pipelines envisagent la mise en place d’une nouvelle économie du carbone qui pourrait prendre place dans la région de la capitale albertaine.

La première phase pourrait être mise en service en 2025 et atteindre sa pleine capacité de transport en 2027.

L’Alberta est déjà un chef de file des technologies de capture, d’utilisation et de stockage du carbone avec 1,24 milliard d’investissements à ce jour. C’est une des technologies de réduction des émissions les plus prometteuses, en termes de coût et de résultats environnementaux prouvés , s’est enthousiasmé le ministre albertain de l’Environnement, Jason Nixon, dans le communiqué.

La province avait demandé à Ottawa d’investir 30 milliards de dollars sur 10 ans pour développer ce type de projets. Dans son budget, le gouvernement fédéral a plutôt choisi une enveloppe de 319 millions de dollars sur sept ans pour appuyer les projets de recherche et de développement de cette technologie. Les détails d’un crédit d’impôt sont en cours d’élaboration.

Ni Pembina ni TC Énergie n’évoquent de coût pour la mise en place de leur réseau.

Les cinq plus grosses pétrolières au pays misent également sur un projet de capture et de stockage du carbone pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.