Le manque de personnel chez NAV Canada menace la sécurité, dit le syndicat

Un manque de personnel menace la sécurité de l'espace aérien et le service des vols, surtout dans les petits aéroports régionaux, prévient l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien (CATCA).

Au fur et à mesure que les vols reprendront après la pandémie, la pression sur les contrôleurs aériens se fera sentir, estime le vice-président de la section pacifique du syndicat, Nick von Schoenberg.

À l'aéroport international de Kelowna, en Colombie-Britannique, un manque de personnel a forcé à deux reprises le transfert du contrôle aérien à des spécialistes de services de vols à Penticton, affirme Nick von Schoenberg.

Je ne veux pas effrayer les gens qui montent en avion, mais il y a une limite, dit-il. Vous ne pouvez pas pousser les travailleurs aussi fort, aussi longtemps, sans qu'il y ait des effets sur la sécurité.

Le syndicat soutient que les aéroports de Prince George, Victoria, Vancouver et de Whitehorse, au Yukon, manquent également de personnel.

Réduction de vols, réduction d'employés

NAV Canada, la société privée à but non lucratif qui possède et gère le système de navigation aérienne civile du Canada, a réduit le nombre de postes de contrôleurs aériens à Kelowna, selon Nick von Schoenberg.

En temps normal, cette tour de contrôle compte 10 employés, mais ils ne sont que 7 présentement. Bon nombre de contrôleurs font le maximum d'heures supplémentaires , dit-il.

Jeudi, 17 arrivées et 22 départs étaient prévus à l'aéroport de Kelowna.

Le président de NAV Canada, Brian Boudreau assure que des procédures sont en place pour garantir que le plus haut niveau de sécurité est toujours maintenu dans l'ensemble du système de navigation aérienne.

Le transfert du contrôle de Kelowna vers Penticton a par ailleurs été fait selon des protocoles qui n’ont pas compromis la sécurité ni l’accessibilité de l’aéroport , dit-il, rappelant que ce transfert vers Penticton se fait tous les jours pour les activités de nuit de l'aéroport de Kelowna et que les pilotes et les contrôleurs connaissent bien les protocoles.

Brian Boudreau confirme toutefois les deux transferts imprévus additionnels dont se plaint le syndicat.

Au cours de la pandémie, le trafic aérien a chuté de 60 % et les revenus ont diminué, forçant Nav Canada à licencier au moins 720 employés, soit près de 14 % de ses effectifs. L'entreprise a également augmenté les frais de service de 30 %.

En juin, les dirigeants de NAV Canada ont reçu quelque 7 millions de dollars de primes en 2020. Sous le feu de critiques, la société a annoncé plus tard que les primes seraient remboursées.