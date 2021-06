Québec injecte 105 M$ pour soutenir l'industrie touristique

La ministre du Tourisme et responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, en a fait l'annonce, jeudi, lors de son passage à Rimouski.

Le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) ainsi lancé remplacera l'ancien Programme de soutien aux stratégies de développement touristique.

La ministre Caroline Proulx a présenté le nouveau Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique jeudi. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

« Ce nouveau programme, flexible et adapté aux nouvelles réalités, contribuera à rendre notre destination unique, encore plus attrayante et innovante, et à développer le tourisme de demain », indique la ministre.

Le programme vise entre autres à permettre aux entreprises d'améliorer leurs infrastructures touristiques, mais aussi à adapter leur offre dans le contexte de la pandémie.

« On sait que les entrepreneurs ont vécu une crise extrêmement difficile en tourisme et l'idée avec ce programme, ce n'est pas de complexifier leurs tâches, c'est de les simplifier », explique Mme Proulx.

La balle est maintenant dans le camp de nos entrepreneurs. Une citation de :Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Par ailleurs, le nouveau programme appuiera des projets durables qui favorisent la rétention des Québécois et la construction d'hébergements.

Ces projets devront comporter des coûts admissibles d’au moins 500 000 $.

L'aide financière pourra s'étendre jusqu'à 50 % des coûts admissibles et même jusqu'à 60 %, si certains critères écoresponsables sont respectés. Le montant maximal accordé sera de 5 millions de dollars.

« Avec le précédent programme ,on pouvait soutenir jusqu'à 33 % des coûts admissibles d'un projet, maintenant c'est rehaussé pour aider davantage nos entreprises », précise la ministre.

Le ministère a identifié des régions qui ont des besoins particuliers en hébergement, dont le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Mme Proulx soutient que le gouvernement se concentrera sur celles-ci.

Avec la collaboration de Michaële Perron-Langlais