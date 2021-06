Seconde dose d'AstraZeneca : « une erreur de communication », dit Québec

Hier, sur le site du gouvernement, on pouvait lire : Les personnes de 18 ans et plus qui ont reçu le vaccin Covishield ou AstraZeneca comme première dose devraient recevoir un vaccin Pfizer ou Moderna pour leur deuxième dose .

Cette mention faisait suite au nouvel avis du Comité sur l’immunisation du Québec publié mardi soir qui stipulait ceci : Pour les personnes de moins de 45 ans qui auraient reçu le vaccin AstraZeneca comme première dose, il apparaît préférable, par précaution, de proposer un vaccin à ARN messager pour la seconde dose .

La mention mise en ligne la veille est une erreur , a admis ce matin le ministre de la Santé Christian Dubé en conférence de presse. Il a parlé d'une déclaration erronée qui a créé beaucoup de confusion .

Le ministre a corrigé le tir en indiquant qu'au lieu du mot devraient on aurait dû écrire pourraient .

On fait de petites erreurs. C'en était une hier. Il y a eu une erreur de communication. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé

Je m'en excuse auprès de la population , a-t-il ajouté.

Le libre choix

Christian Dubé a assuré que les personnes vaccinées avec des doses AstraZeneca ne sont pas obligées de changer de fabricant pour la deuxième dose.

Le Dr Arruda a été très clair. Quelqu'un qui a reçu un AstraZeneca peut décider de façon éclairée de continuer avec AstraZeneca ou de prendre un ARN, mais [il] ne devrait pas nécessairement passer à un ARN , a-t-il déclaré.

On a plusieurs organismes qui donnent des opinions , a expliqué le ministre, ce qui peut causer des malentendus.

M. Dubé considère que le vaccin d'AstraZeneca est « très sécuritaire ». Ça a toujours été notre position très claire que c'était un excellent vaccin et que ceux qui voulaient l'avoir comme deuxième dose pouvaient le faire , a-t-il insisté.

Ce n'est pas la première fois qu'une confusion plane concernant la stratégie de vaccination au Québec. En mai, des messages contradictoires sur le délai à respecter entre les deux premières doses ont semé l'incertitude, forçant le ministre Dubé à intervenir pour clarifier les choses.

À la source de la confusion, l’avis publié en avril du Comité d’immunisation du Québec (CIQ), qui préconisait un intervalle minimal de quatre semaines entre les deux doses du vaccin d'AstraZeneca. Or, le gouvernement exigeait de son côté un délai de huit semaines pour compléter son immunisation.

Rappelons qu'il faut laisser s'écouler une période d'au moins huit semaines à partir de la première dose avant de pouvoir en recevoir une seconde.