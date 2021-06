Des centaines de projets immobiliers en cours à Moncton, mais peu de loyers abordables

Selon la Ville de Moncton, il y a au moins 16 projets immobiliers en cours comprenant près de 900 unités, dont la valeur varie pour chacun entre 1 million à plus de 16 millions de dollars. D’autres projets sont en attente d’approbation par le Comité consultatif d’urbanisme et le nombre d’unités dans ces bâtiments ne peut être précisé par la Ville.

Selon Thierry Comtois, un des propriétaires du promoteur immobilier Quest Capital dans la région de Moncton, construire de grands appartements abordables pour accueillir des familles est un défi de taille.

Il observe que la hausse des coûts des matériaux de construction fait en sorte que bâtir des unités avec plusieurs chambres coûte un prix que beaucoup de ménages ne peuvent pas se permettre.

Le rapport qui fait état de la situation du logement locatif dans la province du Nouveau-Brunswick est paru en mai. Il propose notamment d’augmenter le nombre de logements disponibles.

Thierry Comtois est entièrement en accord avec cet aspect du rapport et constate que les besoins en matière de logements sont grands.

Le groupe Quest Capital a présentement 300 unités en construction dans la région et les prix des unités affichées débutent à 1100 $.

Le fait de créer plus de logements va ouvrir des logements aux gens […] qui ont peut-être les moyens d’habiter dans des complexes plus dispendieux […]. Par le fait même, ça va libérer des logements qui sont peut-être plus vieux, mais plus abordables.

Une citation de :Thierry Comtois, un des propriétaires du groupe Quest Capital