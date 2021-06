Des milliers de Québécois incapables de devancer leur 2e rendez-vous

Depuis le début de la semaine, il est de plus en plus difficile de devancer un rendez-vous pour recevoir une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 sur le site Internet Clic Santé du gouvernement du Québec.

En début de semaine, les personnes de 45 ans et plus qui avaient reçu une première dose de vaccin AstraZeneca se butaient à des messages d'erreur sur le site au moment de déplacer leur rendez-vous.

Or, depuis ce matin, un grand nombre de Québécois âgés de plus de 40 ans sont incapables de déplacer leur deuxième rendez-vous via Clic Santé et ce, peu importe le type de vaccin qu'ils ont reçu en première dose.

Mercredi, le ministère de la Santé du Québec demandait aux gens de continuer à se rendre sur le site Internet pour devancer leur rendez-vous tout en promettant que ces problèmes devraient être réglés d'ici vendredi.

Or, le gouvernement fédéral a annoncé hier que le Québec recevrait 600 000 doses de vaccin Pfizer de moins entre le 5 et le 12 juillet en raison d'une réduction inattendue des livraisons de vaccins à destination du Canada.

Bien que Québec assurait hier que les gens ayant reçu une première dose pourront continuer à s'inscrire pour devancer la date de leur deuxième dose selon le calendrier établi par tranche d'âge, le manque à gagner de 600 000 doses de vaccin Pfizer aura certes un effet sur le nombre de plages horaires offertes au public.

Les nouvelles plages horaires offertes se situeront simplement plus tard dans l'été, possiblement au cours des dernières semaines du mois de juillet ou au mois d'août , a précise le gouvernement.

Il n'y aura pas de rendez-vous additionnels qui pourront être pris au cours des deux premières semaines du mois de juillet au Québec. Une citation de :Extrait d'un communiqué du ministère de la Santé du Québec

Le sans rendez-vous pris d'assaut

Résultat, les files d'attente s'allongent sans cesse devant les centres de vaccination sans rendez-vous qui permettent de recevoir sur place la deuxième dose dans la mesure où huit semaines minimum se sont écoulées depuis la première injection et surtout si suffisamment de vaccins sont disponibles en stock pour le faire.

Car il faut rappeler que le gouvernement du Québec s'est donné pour mot d'ordre de garantir une dose à tous ceux et celles qui ont un rendez-vous. Les personnes qui se présentent sans rendez-vous sont donc tributaires des surplus disponibles dans les centres de vaccination.

Des surplus qui risquent de s'amenuiser rapidement au début juillet en raison des retards annoncés chez Pfizer.

Malgré ce trou dans le calendrier de livraison de vaccin, le gouvernement du Québec assure que sa stratégie de vaccination n'est pas compromise et que l'objectif d'immuniser [à deux doses] 75 % des Québécois d'ici l'automne est maintenu.

Malgré ces retards-là, Pfizer nous a confirmé qu’on les aurait un peu plus tard donc l’échéancier du 31 août n’est pas changé. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec