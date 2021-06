Le Théâtre de la Petite Marée lance sa programmation estivale

Sa 25e création, Don qui quoi!?!, coproduite avec DynamO Théâtre, sera présentée à compter du 15 juillet.

« Ce spectacle est une ode au théâtre, c'est notre amour à l'imaginaire et à la folie », a souligné le directeur artistique et codirecteur général du théâtre, Jacques Laroche, en entrevue à Bon pied, bonne heure.

Cette pièce de théâtre inaugurera officiellement le nouveau lieu de diffusion du Théâtre de la Petite Marée, le Centre Bonne Aventure. Auparavant ses pièces étaient diffusées au préau du camping de Bonaventure.

Le directeur général et codirecteur artistique du théâtre, Francis Richard, décrit ce nouveau studio, situé au cœur de Bonaventure, comme étant une boîte noire à géométrie variable .

« On va pouvoir s’amuser à présenter nos prochaines créations avec ce nouveau lieu en attendant le projet de navire qui est prévu dans quatre à cinq ans à Bonaventure », explique-t-il.

Il invite aussi la population à réserver rapidement les billets pour assister aux représentations prévues cet été, puisque la capacité de la salle est réduite à environ 50 personnes.

« Tous ceux qui ont l’habitude d’avoir de la place quand ils ne réservent pas pour venir nous voir l’été pourraient être surpris », affirme-t-il.

Coquine et Scapareau de retour cet été

Par ailleurs, le théâtre de marionnettes de style Guignol reviendra également cet été avec Coquine et Scapareau : la maison enchantée, une pièce familiale gratuite présentée sur le site du Musée acadien du Québec.

« Avec la pandémie, on voulait amener du théâtre à l’extérieur pour être certain de pouvoir jouer et on trouvait que c’était un très beau contexte aussi pour revenir en force avec un concept comme celui-là », indique Francis Richard.

Le Théâtre de la Petite Marée a produit plus de 700 représentations à Bonaventure depuis 1994.