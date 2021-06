JP LeBlanc lance un premier extrait en 15 ans

Après avec renoué avec des milliers de personnes qu'il a diverties avec ses prestations sur Facebook chaque semaine depuis le début de la pandémie, JP LeBlanc revient en force, au bout de longues années sans matériel original, avec le premier extrait de son prochain album à paraître cet été. L’inspiration était au rendez-vous, comme jamais auparavant.

C’est un lancement qui est vraiment spécial pour moi à différents niveaux. J’ai commencé à écrire dans le plein milieu de la COVID, c’est vraiment dans ce temps-là que j’ai pas eu le choix d’écrire. Une citation de :JP LeBlanc, auteur-compositeur-interprète

Je n’ai jamais eu ce sentiment-là avant dans ma carrière de musique, jamais eu ce sentiment-là de vouloir jouer autant que présentement, ça fait que l’écriture est venue toute seule puis je n'avais comme pas le choix.

JP LeBlanc affirme que la pandémie l'a poussé à se remettre à l'écriture. Photo : Radio-Canada

La pièce Mama I’m tired a une signification bien particulière qu'il compte garder secrète. Chose certaine, JP LeBlanc revient aux sources avec son premier amour, le blues.

Je me suis dit que j’allais pas trop aller en détail du pourquoi, mais moi j’ai toujours souffert d’insomnie pis ça ce n’est pas une cachette, c’est vraiment héréditaire. Ma mère est comme ça et mon frère aussi, ça fait que c’est de quoi qu’on vit avec. Tout le monde a ses propres bobos à vivre avec, mais je l’ai écrit en fonction un peu de ça, puis aussi avec ce qui se passait, tu sais, confiné à la maison… Mais c’est ça, j’en dirais pas plus, mais il y a un petit goût de fatigue.

Une nouveauté et un retour prochain sur scène

Il a pu retrouver son public récemment, lors d’un premier spectacle après de longs mois. C’était un sentiment exceptionnel, en plus d’avoir pu jouer en primeur sa nouvelle composition. La pandémie a changé beaucoup de choses chez lui, dont la façon d’aborder son rôle en tant qu’artiste.

Oui il y avait les festivals, j’ai fait beaucoup de tournées aussi, mais je ne l’appréciais pas autant que je crois que je vais l’apprécier maintenant. Avec tout ce qui se passe je me sens privilégié, puis je me sens avec un sentiment de responsabilité de créer ces événements-là pour que le monde socialise, que les gens sortent de leur cabane pis socialisent entre eux autres, pas juste en tant que musiciens.

Nous les artistes, on va avoir un rôle important dans la reprise. Une citation de :JP LeBlanc, auteur-compositeur-interprète

La pièce Mama I’m tired est disponible sur toutes les plateformes numériques. Le public est invité à rester à l'affût, car plusieurs dates de spectacles seront annoncées dans les prochaines semaines.