Nouvelle étude sur la vaccination contre la COVID-19 des personnes atteintes du VIH

Les données scientifiques générées par l'étude COVAXHIV permettront de mieux comprendre la réponse immunitaire, l'innocuité et l'efficacité de la vaccination chez cette population vulnérable qui a été peu étudiée en ce qui concerne la COVID-19, mais aussi chez des populations – comme les personnes âgées ou les patients qui reçoivent des traitements de chimiothérapie – dont le système immunitaire est possiblement affaibli.

Nous espérons cibler une population de personnes qui ont été exclues des grands essais cliniques avec le vaccin, parce que souvent dans les essais cliniques, on essaie de recruter des gens qui ne sont pas trop malades, […] qui n'ont pas trop de maladies secondaires , a expliqué la Dre Cecilia Costiniuk, qui est professeure agrégée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill et scientifique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

La Dre Costiniuk et ses collègues recruteront 400 personnes vivant avec le VIH dans des cliniques de Montréal, d'Ottawa, de Toronto et de Vancouver. La première partie de l'étude évaluera la réaction des anticorps pour combattre le SRAS-CoV-2, jusqu'à un an après la vaccination. Ces données seront comparées aux réactions immunitaires d'un groupe témoin de 100 personnes qui ne sont pas séropositives.

Les chercheurs, a dit la docteure Costiniuk, souhaitent cibler les groupes qui ont été exclus des études cliniques qui ont mené à l'approbation des vaccins contre la COVID-19, comme les gens âgés de 55 ans et plus et ceux qui, en plus du VIH, présentent des comorbidités comme le diabète ou l'hypertension.

On cherche des personnes comme celles qu'on verrait dans une clinique véritable, pas des personnes idéales, mais surtout des gens qui ont des problèmes de santé parce que nous savons que ce sont surtout eux qui sont à risque de problèmes comme la mortalité reliée à la COVID , a-t-elle dit. On veut vraiment cibler ces sous-populations vulnérables.

Les chercheurs savent déjà que les individus qui sont vaccinés après avoir été infectés par le SRAS-CoV-2 généreront une réponse immunitaire beaucoup plus robuste. L'étude permettra de voir ce qu'il en est chez les gens qui vivent avec le VIH.

Des expériences antérieures ont d'ailleurs déjà montré que la vaccination doit être adaptée pour être efficace chez cette population.

On sait que pour des maladies comme l'influenza, l'hépatite B et le pneumocoque, ces gens ne montrent pas une réponse immunitaire au vaccin aussi bonne que les gens non-VIH, a dit la docteure Costiniuk. Alors dans le passé, il y a eu des essais cliniques pour donner une double dose du vaccin ou des (adjuvants) supplémentaires. Nous soupçonnons que les gens avec le VIH n'auront pas une aussi bonne réponse au vaccin (contre la COVID-19) comparativement aux gens qui n'ont pas le VIH.

Il sera ensuite possible de comparer la réponse immunitaire des gens vivant avec le VIH à la réponse immunitaire d'autres populations dont le système immunitaire est affaibli, comme les aînés ou les patients atteints du cancer, ce qui aidera à comprendre comment différents types d'immunosuppression affectent la réponse immunitaire au vaccin contre la COVID , a-t-elle dit.

La deuxième partie de l'étude portera sur l'efficacité du vaccin chez les personnes vivant avec le VIH par rapport aux personnes non infectées par le VIH.

COVAXHIV est présentée comme la plus vaste étude jamais menée au Canada pour évaluer l'immunogénicité, l'innocuité et l'efficacité de la vaccination contre la COVID-19 au sein d'une population diversifiée de personnes vivant avec le VIH.

Environ 67 000 Canadiens vivent avec le VIH.

L'étude profite d'un financement de plus de 2,6 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada, des Instituts de recherche en santé du Canada, du Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC et de Halte à la propagation Ottawa.

Les individus qui ont déjà reçu leur première dose de vaccin ou qui ont déjà eu la COVID-19 sont admissibles à l'étude.