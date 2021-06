Le VSB élimine ses programmes enrichis au secondaire

Ainsi, les programmes d'enrichissement en mathématiques et en sciences disparaîtront. Les programmes d’anglais enrichis ont déjà été supprimés.

En supprimant ces cours, tous les élèves auront accès à un modèle d'éducation inclusif, et tous pourront participer pleinement au programme d'études , indique le VSBConseil scolaire de Vancouver dans un communiqué.

Les écoles secondaires Eric Hamber et Magee sont les deux dernières écoles à proposer ces programmes.

Le VSB s'en remet aux enseignants pour s'assurer que les élèves reçoivent un enseignement différencié. Photo : Radio-Canada / Nicolas Amaya

Des élèves et des parents déçus

Le programme enrichi est ce qui a motivé Stephen Kosar, un élève de 10e année à l’école secondaire Eric Hamber. Je me suis épanoui, j'étais fier de ce que je faisais et j'ai appris des choses.

Sa mère, Lina Jung-Kosar, a également suivi le programme lorsqu'elle a fréquenté le secondaire Eric Hamber. Certaines familles ont l'avantage de pouvoir fournir un soutien scolaire supplémentaire aux enfants pour les aider à réaliser leur plein potentiel, mais quand j’étais jeune, mon milieu socio-économique ne le permettait pas.

Elle ne serait pas aussi accomplie aujourd’hui sans cette option, croit-elle.

La fille de Marc Rudolph était inscrite au programme enrichi en mathématiques et en sciences à l’école Eric Hamber. Ça me dérange que d'autres ne puissent pas profiter de ces programmes, qui sont précieux pour les enfants qui s'intéressent aux sciences et à la technologie.

L’argument selon lequel la suppression du programme serait plus équitable pour les élèves est tout simplement faux, selon lui. En fait, il est injuste de ne pas offrir cette occasion d’apprentissage, estime-t-il.

Certains enfants aiment et sont bons en mathématiques et en sciences et d'autres non. Je ne sais pas pourquoi on veut que tout le monde soit placé dans un seul grand groupe. Cela ne sert vraiment à personne.

Un programme unique

Le conseil scolaire de Vancouver affirme que des cours de placement avancé de niveau collégial ou universitaire seront proposés aux étudiants à la recherche de programmes d'études plus difficiles. Selon lui, les cours enrichis n’offrent pas d'enrichissement , car ce sont simplement des cours accélérés.

Le VSBConseil scolaire de Vancouver s'en remet aux enseignants pour s'assurer que les élèves reçoivent un enseignement différencié dans leurs salles de classes, ce qui comprend de l'enrichissement .

AVec les informations de Joel Ballard