À Fredericton, le Parti vert cherche un candidat pour remplacer Jenica Atwin

La décision de Jenica Atwin a créé un véritable raz de marée dans les rangs du Parti vert à Fredericton.

Mais déjà, l'association locale travaille d'arrache-pied pour trouver une candidate ou un candidat pour les prochaines élections fédérales.

Dès lundi, l’association a envoyé une invitation à l’ensemble de ses membres, pour inviter les personnes intéressées à briguer la candidature du parti dans Fredericton.

Mardi soir, le conseil d'administration s’est réuni pour faire le point, et pour organiser des rencontres avec d’éventuels candidats.

Nous agissons rapidement, nous voulons montrer que le Parti vert est encore ici et fort en nommant une nouvelle personne le plus tôt possible.

Une citation de :David Kersey, président de l’Association du Parti vert fédéral de Fredericton