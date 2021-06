Traite de personnes : tristes records en Nouvelle-Écosse

C’est en Nouvelle-Écosse qu’on trouve le plus haut taux d’incidents reliés à la traite de personnes au Canada selon les données les plus récentes de Statistique Canada. Le nombre d’incidents rapportés a d’ailleurs triplé en 2019.

Il y a quelques années, Sasha a été ligotée et battue pendant huit heures. Son proxénète, ou son pimp, croyait qu’elle avait parlé de ce qui lui arrivait à quelqu’un d’autre.

Plusieurs femmes comme moi, elles ne veulent pas dénoncer, car elles ne se sentent pas en sécurité , indique la femme interrogée par CBCCanadian Broadcasting Corporation qui a agréé de ne pas l’identifier parce que le proxénète qui l’employait est toujours en liberté.

Sasha n’est pas seule. Au Canada, le nombre de cas de traite de personnes a augmenté de 44 % en 2019, par rapport à l’année précédente. En Nouvelle-Écosse, le nombre de cas a triplé, soit une augmentation de 400 %. C’est le dixième des cas au pays.

Un portrait incomplet

Plusieurs intervenants croient cependant que la situation est pire, car de nombreux cas ne sont pas rapportés.

Des données dévoilées en mai par Statistique Canada montrent qu’en 2019, la ville d’Halifax avait le taux le plus élevé au pays de cas de trafic de personnes. Avec 10 incidents par 100 000 habitants, c’est sept fois et demie la moyenne nationale.

C’est aussi la ville avec le deuxième nombre le plus élevé d’incidents, seconde après Toronto seulement.

Dans la métropole ontarienne, on compte 40 affaires de traite de personne pour une population de 6,5 millions d’habitants. À Halifax, avec une population de moins d’un demi-million de personnes, on a rapporté 30 cas en 2019.

Miia Suokonautio est directrice du YMCAYMCA d’Halifax. Elle s’intéresse depuis des années à cette question et n’est pas surprise des statistiques.

Nous nous attendions en quelque sorte à une augmentation , dit-elle.

Mais elle ajoute que la déclaration des cas n’est pas le meilleur indicateur de la situation réelle. Ces crimes sont sous-déclarés et les victimes sont particulièrement vulnérables, traumatisées et stigmatisées, ce qui rend les dénonciations plus difficiles.

Elle croit que les plus récentes données démontrent une augmentation de la sensibilisation et l’amélioration des ressources aux victimes, ce qui permet d’améliorer le portrait de la situation, même si ce dernier est encore incomplet à ses yeux.

Une descente aux enfers trop commune

L’histoire de Sasha a commencé, comme bien d’autres, il y a quelques années, après la rencontre d’un homme dont elle est tombée amoureuse. Mais après quelques mois, la relation s’est détériorée.

L’amour et le respect se sont transformés en hommes qui venaient , raconte-t-elle.

Elle s’est retrouvée au milieu de fêtes où des hommes payaient pour voir Sasha et son partenaire avoir des relations sexuelles. La situation a dégénéré et rapidement Sasha a été forcée de se prostituer et n’avait plus le contrôle de l’argent qu’elle gagnait. Si elle ne coopérait pas, elle était battue.

La traite de personnes mène souvent à la prostitution, comme dans l'histoire de Sasha. Photo : iStockphoto

Elle témoigne avoir eu les côtes, l’orbite de l'œil et les côtes fracturées. Son sternum a été brisé, ses lèvres étaient tuméfiées.

Malgré tout cela, Sasha n’a jamais voulu porter plainte et n'a pas dénoncé ses agresseurs ou son proxénète.

Elle a malgré tout réussi à se sortir de sa situation avec l’aide de la Société Elizabeth Frye et collabore maintenant avec l’organisme pour venir en aide à d’autres victimes d’exploitation sexuelle.

Plus de ressources

En 2019, un plan national d’action pour lutter contre la traite de personnes a été lancé. La Nouvelle-Écosse a aussi investi 1,4 million de dollars en 2020 pour combattre le fléau.

Une approche multidisciplinaire est privilégiée et 184 personnes de 80 organismes différents collaborent pour améliorer la sensibilisation et offrir un meilleur soutien aux victimes.

Des améliorations ont aussi été apportées au système de justice, avec l’ajout d’une équipe d’enquêteurs, de procureurs et de conseillers aux victimes spécialisés.

Le caporal David Lane est membre de l’unité de la Nouvelle-Écosse sur la traite de personnes, un groupe composé de policiers de la GRC et d’agents de corps policiers municipaux. Il indique que cette unité privilégie une approche axée sur les victimes.

Lui aussi croit que l’augmentation du nombre de cas dans la province est liée à une meilleure sensibilisation, mais pense que le nombre réel de cas n’est pas démontré dans les statistiques.

Des cas comme celui de Sasha ne se retrouvent pas dans les chiffres, car les victimes ont peur de dénoncer leurs proxénètes, qui sont des maîtres de la manipulation. Parfois, les jeunes filles ne sentent pas qu’elles peuvent se définir comme victime, elles pensent qu’elles ont une part de responsabilité dans ce qui leur arrive, explique le policier.