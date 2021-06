Itinérants au Motel Montcalm : des rencontres virtuelles pour répondre aux inquiétudes

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais tente de rassurer la population quant aux préoccupations en lien avec l’annonce du nouveau refuge pour les personnes en situation d’itinérance situé au Motel Montcalm à Gatineau.

Le Motel Montcalm, situé boulevard Gréber, pourra accueillir jusqu’à 67 personnes sans adresse fixe.

C’est le Gîte Ami qui sera responsable de ce nouveau service destiné à des gens qui sont prêts à se reprendre en main. Des services leur seront offerts sur place pour les soutenir dans leurs démarches, afin de les aider à réintégrer la société.

La création de ces logements de transition est une décision dans laquelle sont impliqués plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Québec, la Ville de Gatineau, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais et le Gîte Ami.

Mais des citoyens et des commerçants ont exprimé leurs inquiétudes.

Nous comprenons que certains résidents et gens d’affaires du quartier de la Pointe-Gatineau aient des inquiétudes, mais nous sommes aussi heureux de constater qu’il y a une belle ouverture d’esprit de la part de la communauté , a écrit le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dans un communiqué mercredi.

Pour répondre à ces inquiétudes, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux organise des séances d’informations virtuelles le vendredi 18 juin.

Ces rencontres seront l’occasion pour le CISSS de l’Outaouais, la Ville de Gatineau et le Gîte Ami d’expliquer quelle est la vision clinique du projet et les moyens à établir avec les comités de représentants des citoyens pour que les résidents aient accès à l'information , précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Dans le cadre de ses rencontres, différents intervenants et représentants des organismes impliqués dans le projet vont discuter des mesures de soutien qui seront mises en place pour favoriser une intégration harmonieuse des personnes en situation d’itinérance dans le quartier .

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise que la clientèle qui sera hébergée au Motel Montcalm sera composée de personnes ayant démontré un intérêt à cheminer vers une réintégration dans la communauté.

Le Motel Montcalm, situé sur le boulevard Gréber à Gatineau, pourra accueillir ses clients à partir du 1er juillet 2021. L'initiative est évaluée entre 3 et 5 millions $.

Le refuge d’urgence de l’aréna Robert-Guertin, qui accueillait depuis plus d’un an les personnes en situation d’itinérance à Hull, sera quant à lui libéré.

L’aréna Robert-Guertin a été converti en centre d’hébergement d’urgence pour les personnes en situation d’itinérance le 20 mai 2020. Ce changement de vocation du domicile des Olympiques de Gatineau devait être une solution temporaire pour accueillir les résidents du Centre communautaire Père-Arthur-Guertin et ceux pris en charge par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Selon les chiffres transmis en mai 2021, 257 personnes ont eu recours aux services de l’équipe d’itinérance au centre d’hébergement d’urgence Robert-Guertin depuis son ouverture.