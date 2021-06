Action civique de Trois-Rivières à la recherche d’un chef : une personne toujours en réflexion

Notre objectif est toujours d’annoncer quelqu’un avant le 24 juin. Nous avons actuellement une personne qui est en réflexion sur le poste , a-t-il annoncé au micro de Toujours le matin.

Outre cette personne, le cofondateur du parti a également indiqué avoir eu des discussions avec quelques [candidats] que nous avions sur une très courte liste , sans préciser le nombre exact de personnes sollicitées.

Il a rapporté avoir essuyé plusieurs refus. C’est un travail qui est très difficile [...] pour différentes raisons. L’atmosphère à l’hôtel de ville… les insultes que les politiciens municipaux reçoivent sur les médias sociaux , a expliqué Jean-Claude Ayotte.

Si personne n’accepte de diriger le parti, est-ce que le cofondateur pourrait prendre les rênes? Pour l’instant, ça ne fait pas partie de l’équation, a-t-il répondu en entrevue à l’émission Toujours le matin. On a un plan, on veut suivre le plan, et pour l’instant, le plan, ce n’est pas que je me présente à la tête de notre formation politique.

Assurément que ça va prendre quelqu’un, mais aujourd’hui ma réflexion n’est pas là. Une citation de :Jean-Claude Ayotte

Action civique de Trois-Rivières est le seul parti politique à Trois-Rivières. Sans chef, la formation a toutefois commencé à définir les orientations et projets qu’elle entend défendre lors des prochaines élections municipales de novembre.