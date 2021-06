Devenez le « Maître du jeu » à La Pulperie

Les visiteurs parcourent près de 40 ans d’histoire du jeu vidéo en commençant par les années 1970, la décennie où le jeu vidéo a fait son apparition dans les maisons.

Ce sont 17 jeux qui sont disponibles pour être testés sur place, comme SuperMario Bros à Tetris, Guitar Hero ou encore Pac-man.

Le responsable des communications du musée Danny Cloutier espère que ce plongeon dans l’univers des jeux vidéo éveillera des souvenirs.

Faire découvrir l'univers des jeux vidéo. Les plus jeunes n’ont pas nécessairement connu ça. Aujourd’hui, c’est plus évolué, on en a sur les téléphones, les ordis et autres. Mais de voir où ça a commencé.

L’exposition se veut nostalgique, mais elle retrace aussi l’évolution des technologies, tout en étant interactive.

Selon des informations de Johanie Bilodeau.