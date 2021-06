Un concessionnaire BMW envisage de paver une forêt à Ottawa 

Des résidents qui vivent près de l'aéroport d'Ottawa et le conseiller du quartier s'opposent au projet d'un concessionnaire automobile de construire un stationnement sur une partie de la forêt le long du chemin Hunt Club.

Le concessionnaire Otto's BMW a demandé à la Ville d'Ottawa l'autorisation d'agrandir son stationnement sur environ 1,57 hectare de forêt en raison de problèmes d'espace actuels.

Après avoir entendu parler du plan du concessionnaire, Manuel Acosta, un résident du quartier, a créé un groupe Facebook appelé Save the Hunt Club Forest pour susciter la conversation.

Nous sommes dans une situation d'urgence climatique dans le monde entier. C'est une menace existentielle. Et quelqu'un a le courage de couper une forêt pour faire un stationnement ? C'est tellement odieux , a déclaré M. Acosta.

Le conseiller Riley Brockington, qui représente le quartier 16 Rivière, dit que ses électeurs veulent freiner le projet.

C’est un projet qui soulève les passions dans notre communauté. Ce n'est pas quelque chose que je peux soutenir. J'ai de fortes réserves à cet égard à la fois du point de vue de la planification et du sens de la communauté , a déclaré M. Brockington.

Le conseiller Brockington reconnaît que la forêt, qui appartient à l'administration de l'aéroport international d'Ottawa, a toujours eu des plans de développement, mais il n'y a pas de demande ou de besoin pour plus de stationnements, croit-il.

Il souligne que la communauté aimerait un projet qui pourrait apporter des améliorations la Ville.

Les membres de l'Association communautaire du Hunt Club souhaitent également que la proposition de stationnement soit refusée.

À un moment où la Ville d'Ottawa est confrontée à une urgence climatique et qu'il existe des objectifs fédéraux ambitieux de réduction des émissions de GES, cette proposition qui ne prévoit aucune disposition pour atténuer l'impact climatique va dans la mauvaise direction , a déclaré le président de l'association, Brian Wade.

Les pins contribuent à l'atmosphère, disent les habitants

Une partie de la forêt à l'étude pour le projet est composée de rangées de pins rouges matures, âgés d'environ 55 ans et seulement à mi-chemin de leur durée de vie prévue. Le pin rouge absorbe efficacement le carbone de l'atmosphère.

C'est une autre raison pour laquelle la communauté a demandé qu’on laisse tomber le projet, disent les résidents.

Sylvia Bakker, qui vit dans la région depuis 2007, dit qu'elle savait qu'une partie de la forêt serait probablement développée lorsqu'elle a déménagé dans le quartier, mais elle espère un meilleur plan.

Mme Bakker dit qu'elle a vu une augmentation du nombre de marcheurs à travers la forêt pendant la pandémie et a souligné l'importance du sentier de la nature.

La forêt me garde définitivement saine d'esprit. Mon mari et mes adolescents vous diront que si je n'y vais pas régulièrement, je suis plus grincheuse que d'habitude , a-t-elle déclaré.

Le propriétaire du concessionnaire Otto’s BMW n'a pas pu être joint pour commenter.

