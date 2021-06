Une carte interactive pour mieux connaître les Premières Nations de la C.-B.

Une carte interactive montrant l’ensemble des nations autochtones de la Colombie-Britannique et qui donne des informations sur chacune des plus de 200 communautés a été mise en ligne par le Conseil culturel des Premières Nations.

Cette carte  (Nouvelle fenêtre) permet d’en apprendre plus sur la culture, les arts et les langues autochtones, dit l’une des instigatrices de l’initiative, Cathi Charles Wherry, qui espère que tous les Britanno-Colombiens s’y intéresseront.

Surtout que maintenant, il y a beaucoup d’intérêt à en apprendre davantage sur les peuples autochtones et à s’éduquer par soi-même , dit-elle.

La carte montre la Colombie-Britannique divisée en régions de diverses couleurs qui représentent les territoires traditionnels des différentes nations.

Elle contient des extraits audio enregistrés par des locuteurs de la trentaine de langues autochtones parlées dans ces territoires, y compris les noms de la plupart des communautés et dans certains cas, les salutations d’usage.

On y retrouve aussi un répertoire d’artistes autochtones, des lieux d’intérêt d’un point de vue patrimonial, ainsi que des événements culturels et d’autres points d’intérêt.

Des informations utiles aux éducateurs et aux travailleurs

Ces informations seront continuellement mises à jour, explique Mme Charles Wherry.

Vous pouvez découvrir les différentes communautés et en apprendre plus sur vos voisins Autochtones et sur le territoire que vous habitez , dit-elle.

Cathi Charles Wherry croit que la carte sera utile aux éducateurs, aux travailleurs des services d’urgence et à toute personne non-autochtone qui doit se rendre dans des communautés des Premières Nations pour le travail.

Le Conseil culturel des Premières Nations (First Peoples' Cultural Council) est une société d’État fondée en 1990 par le gouvernement de la Colombie-Britannique dont le mandat est d’appuyer les premiers peuples dans la revitalisation de leurs langues, leurs cultures et leur art.

Avec des informations de l'émission All Points West