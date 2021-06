Afficher le taux de vaccination de ses employés : une atteinte à la vie privée ?

Depuis quelques semaines, les supermarchés de la chaîne T & T affichent le taux de vaccination de leurs employés. La raison ? Un souci de transparence selon l'enseigne. Cette volonté soulève cependant la question de savoir s' il y a ou non atteinte à la vie privée des employés.

Ce n’est pas le cas, selon Tina Lee, la directrice générale des supermarchés T & T.

Je ne vois pas du tout le problème , lance-t-elle. Nous ne partageons pas le statut vaccinal de chacun . Devant chaque supermarché T & T, une affiche indique le pourcentage de première dose reçu par les employés.

Ils en sont fiers , lance la directrice générale. Et elle affirme que les membres du personnel ont également donné leur aval pour que le statut global de vaccination global soit divulgué au public.

Au début, nous n’avons partagé ces informations qu'à l'interne et nous avons constaté que cela soulageait beaucoup et renforçait la confiance au sein du personnel .

Tina Lee explique qu’il a ensuite été décidé de partager cette information avec les clients, qui font selon, l’esprit de l’entreprise partie de leur communauté .

Distinguer les grands des petits commerces

Bien qu’il ne puisse pas commenter sur des cas en particulier, l’analyste au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, Ethan Plato explique que de façon générale on ne peut pas considérer l’affichage des taux de vaccination comme une atteinte à la vie privée des employés.

Il cite deux raisons, d’une part, parce que les noms des employés vaccinés ne sont en aucun cas dévoilés. D’autre part, car il est impossible de déterminer qui sont les membres du personnel vaccinés étant donné la grandeur du commerce.

Si on a 100 employés et qu'on ne présente que des pourcentages, c'est vraiment difficile de déduire qui est vacciné et qui ne l’est pas , explique-t-il.

Il souligne qu’en règle générale ce sont les petits commerces qui se doivent d’être prudents pour s’assurer de ne pas divulguer par inadvertance les renseignements personnels de leurs employés.

Une volonté de transparence

Pour T & T, l’affichage des taux de vaccination revêt une volonté d’être transparent.

Nous avons toujours été transparents, tout au long de la pandémie, et nous allons continuer à l’être. Je pense que nos clients apprécient cela , explique Tina Lee.

Elle ajoute qu’ à une époque où nous avons tant d'incertitudes, c'est de permettre aux gens de mieux comprendre et de faire leur propre choix .

Cette possibilité de prendre une décision éclairée réconforte certains clients rencontrés aux abords de l’épicerie T & T du Lansdowne Centre à Richmond qui affichait mercredi un taux de vaccination de 96 %.

C'est un peu rassurant parce que je sais que ce magasin en particulier est très fréquenté , dit l’un des clients.

Un autre, trouve qu’il serait plus avantageux d’afficher le taux de vaccination lorsqu’il aura atteint 100 %.

C'est une bonne chose d’afficher le taux de vaccination des employés, mais, je ne vois pas en quoi c’est utile si on est à 96 ou 99 % , explique ce dernier.

Je pense que les gens se sentiraient plus en sécurité si c'était 100 % , raconte-t-il.

Pour la directrice générale de l'enseigne, il est normal que le ressenti général soit mitigé.

Pour certains, cela peut les mettre à l'aise et pour d'autres, cela peut ne pas être suffisant. Mais le fait est qu’en tant qu'entreprise, nous mettons les informations à la disposition des clients, pour que chacun puisse faire son propre jugement , explique-t-elle.

Relancer l’économie ?

T & T dit avoir constaté une augmentation de sa clientèle depuis quelques semaines. Toutefois, la direction de l’entreprise indique ne pas penser que cela soit lié au partage des taux de vaccination.

Peut-être que le taux de vaccination a quelque chose à voir avec ça. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous le publions , précise Tina Lee.

Pour elle, cette augmentation est probablement due aux offres en magasin.

C'est parce que nous avons des produits frais à des prix très intéressants .