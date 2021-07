Les grandes ambitions de Phaneuf & Dunn Hockey : l’Outaouais d’abord, le monde ensuite

Voulant enseigner leur sport favori aux jeunes de l’Outaouais, Storm Phaneuf et Vincent Dunn ont lancé, il y a deux ans, Phaneuf & Dunn Hockey. Depuis, ils construisent ce projet brique par brique et ils sont ambitieux. Très ambitieux.

Moins d’un an après la création de leur entreprise, la pandémie de COVID-19 a frappé. Cela a certes ralenti un élan anticipé, mais ils ont tenu à innover.

Avec l’aide d’un ami, ils ont produit plus de 200 vidéos de type How to où ils expliquent chaque technique de jeu, tant pour les gardiens que pour les joueurs , vante Storm Phaneuf, un ancien cerbère qui a trimballé ses jambières dans trois marchés de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec et dans quelques villes américaines.

[Moyennant un abonnement], le jeune peut regarder les vidéos à répétition, c’est la meilleure méthode pour se développer. Avec ça, on veut aider des jeunes de partout dans le monde , ajoute-t-il.

Mais de prime abord, Phaneuf & Dunn Hockey veut aider les jeunes de l’Outaouais, les hockeyeuses et les hockeyeurs qui marchent dans leurs pas, une ou deux décennies après eux.

Tous deux âgés de 25 ans, les Gatinois sont tous deux retraités du monde du hockey professionnel, après y avoir consacré les premières années de leur vingtaine. Photo : Radio-Canada

Tôt dans leur jeunesse, les deux hommes avaient été identifiés comme des joueurs appartenant à l’élite du hockey mineur gatinois et québécois. Ils ont gravi les échelons l’un après l’autre. Au fil de leurs parcours respectifs, ils ont pris énormément de bonnes décisions… et ils ont fait beaucoup de faux pas.

C’est ça le plus beau, car on peut maintenant enseigner aux jeunes à ne pas faire la même chose. Quand j’étais jeune, j’aurais aimé avoir un coach qui avait cette expérience, qui avait joué là où je me suis rendu , explique Storm Phaneuf.

Maxim Hamel, 12 ans, travaille avec Storm Phaneuf depuis deux mois. Photo : Radio-Canada

Nul doute, les jeunes Gatinois à qui ils enseignent les regardent avec de grands yeux admiratifs, et leur impact n’a pas mis de temps à dépasser largement le cadre sportif. Des parents nous disent qu’on a transformé la vie de leurs enfants. Ça, ça remonte la confiance , indique Vincent Dunn, un ancien espoir des Sénateurs d’Ottawa.

On [ne] leur apprend pas seulement des techniques de jeu, on les aide avec leur estime de soi. Moi, j’adore ça, j’aime mieux ça que de jouer des matchs. Une citation de :Storm Phaneuf, entraîneur, Phaneuf & Dunn Hockey

Objectifs à long terme

À long terme, ils ont de grandes ambitions pour leur entreprise. Ils veulent organiser des mises en vitrine aux États-Unis, créer une agence de joueurs et posséder leur propre aréna.

Le hockey a permis aux deux hommes de voyager aux quatre coins de l’Amérique du Nord, et à Vincent Dunn de jouer brièvement en République tchèque. Question de permettre à leurs protégés de voyager en traînant leur poche de hockey, ils ont acheté un autobus qui les mènera à une destination qui leur permettra de se pavaner devant des recruteurs.

Avec son iPad, Storm Phaneuf filme l'intégralité de l'entraînement pour, ensuite, cibler certaines séquences précises que son élève peut travailler à la maison. Photo : Radio-Canada

En ce qui a trait au projet de fonder leur propre agence, Vincent Dunn précise que cela est dans leur viseur à plus long terme. Cette fois, le but n’est pas seulement d’aider les jeunes, mais aussi leurs parents.

Les parents ne savent pas nécessairement pourquoi, quand et dans quelles circonstances, il est nécessaire d’avoir un agent. Nous, nous sommes passés par là. Nous voulons les aider. Une citation de :Vincent Dunn, entraîneur, Phaneuf & Dunn Hockey

Récemment, les deux anciens de l’Intrépide de Gatineau ont rencontré des investisseurs afin de sonder leur intérêt pour investir dans la construction de leur aréna de rêve, de type one-stop shop. En d’autres mots, un endroit où seront offerts patinoire, gymnase, physiothérapie et nutritionniste. Bref, tous les services pouvant aider un hockeyeur dans la quête de ses rêves les plus fous.