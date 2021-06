Une année mouvementée pour la prévention et le contrôle des infections du CIUSSS

Sans aucune surprise, la direction prévention et contrôle des infections du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a connu l’année la plus mouvementée de son existence.

En 2020-2021, les établissements du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ont été le théâtre de 28 éclosions, comparativement à 32 l’année précédente. Sur les 28, 24 ont été causées par la COVID-19, un virus dont la période d’incubation peut aller jusqu'à sept jours, prolongeant ainsi la durée des éclosions dans le temps.

C’est énorme! Et quand je vous dis 32 pour l’année précédente, nous n’avions pas de COVID. Nous avions toutes sortes de pathogènes différents, tandis que là, il nous en reste juste quatre qui font partie de pathogènes différents. Alors on voit que toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place ont porté fruit et ont fonctionné pour tous les autres pathogènes , a fait savoir la cheffe de service, prévention et contrôle des infections, Sandra Déry, mercredi. Elle procédait au dépôt du rapport annuel de son service au conseil d’administration du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

La directrice a indiqué que la dernière année a été extrêmement intense, avec des demandes qui fusaient de tous bords, tous côtés , le déploiement d’équipes sur le terrain, des embauches et des centaines d’heures de formation ont caractérisé la période 2020-2021.

Avec les trois vagues qu’on a vécues, il y a eu beaucoup d’adaptation, beaucoup de mise en œuvre, beaucoup de documents […]. Les normes allaient tellement rapidement. Parfois, on recevait une norme en début de journée et en fin de journée, cette norme-là n’était plus bonne. Ça a été assez difficile à suivre , a relaté Sandra Déry avec candeur, ajoutant que le savoir-faire des équipes spécialisées en prévention et en contrôle des infections a été plus que jamais mis à profit.

Des équipes SWAT ont été déployées partout, des coachs ÉPI (équipement de protection individuelle) et des mentors ont été déployés pour aider le personnel au niveau du lavage des mains, de la distanciation de deux mètres, du port d’équipement de protection individuelle et pour s’assurer de la sécurité de tout le monde , a indiqué la responsable.

De l’aide a été notamment fournie à l’hôtel Le Montagnais, où le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux avait ouvert un centre d’hébergement non traditionnel, au Centre de détention de Roberval, aux différents sites de vaccination et dans les résidences pour aînés et les ressources intermédiaires.

Il y a eu beaucoup d’embauches pour venir nous aider. Beaucoup de personnes à rencontrer , a-t-elle indiqué, ajoutant que 440 personnes ont été formées et que 986 heures de formation en prévention et en contrôle des infections leur ont été dispensées. À cela se sont ajoutées 200 heures de formation à du personnel existant.

Sandra Déry s’est toutefois réjouie de dire qu’il a été rapidement observé que les mesures sanitaires qui ont été mises en place ont toutes fonctionné .

Ça a été une très grosse année , a convenu la cheffe de service, ce à quoi la présidente du conseil d’administration du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , France Guay, a répondu que le terme très grosse année est minime dans les circonstances.