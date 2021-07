Mon Amérique : la naissance du folk québécois

« Dans les années 1970, le retour à la terre et toutes les images bucoliques qui s'y rattachent sont à la source d'une recrudescence du phénomène de la musique folk, surtout axée sur les instruments acoustiques. Et lorsqu'on parle de musique folk, on pense bien sûr à cette musique grandement influencée par les folk-balladeers américains comme Woody Guthrie, Bob Dylan, Ramblin Jack Elliott et Pete Seeger.

Dans les Cantons-de-l'Est, à Saint-Venant-de-Paquette, à la porte des Appalaches, une collection de jeunes artistes comme Richard et Marie-Claire Séguin et Gilles Valiquette seront à l'origine d'une musique folk à saveur québécoise.

En même temps, un peu plus près de Sherbrooke, un duo fait de plus en plus parler de lui. Jim Corcoran et Bertrand Gosselin vont former un des duos les plus iconiques de tout le show-business québécois. Leurs envolées instrumentales rappellent les plus beaux moments du folk américain et leurs textes, accessibles et poétiques à fois, accentués par des harmonies vocales colorées et fraîches donneront ses lettres de noblesse au folk québécois.

En compagnie de René Letarte et Jim Corcoran, je vous invite à un voyage musical vers une époque où tout le monde s'est mis à jouer de la guitare. »

- Michel Lalonde

Extraits musicaux dans cet épisode : Sister Golden Hair , d'America

, d'America Le Petit train du Nord, par Les Séguin

Welcome Soleil de Jim et Bertrand

Soleil de Jim et Bertrand Mon vieux François, par Lawrence Lepage

Lay Your Burden Down de Jesse Winchester

de Jesse Winchester Going to the Country de Bruce Coburn

de Bruce Coburn Pour un instant, d'Harmonium

Jim Corcoran et René Letarte racontent leurs années 70 :

Entretien avec René Letarte

J'étais là un peu comme serviteur de ce phénomène, mais je ne savais pas que c'était un phénomène... C'est à la suite de notre travail qu'on a vu qu'on était en train de créer quelque chose! Une citation de :René Letarte

Entretien avec l'auteur-compositeur Jim Corcoran