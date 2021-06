La mairesse de Cap-Chat ne sollicitera pas de second mandat

Marie Gratton, élue mairesse de Cap-Chat en 2017, ne sera pas candidate aux prochaines élections municipales. La mairesse explique qu’elle s’était présentée en politique pour développer et faire de Cap-Chat une ville plus attrayante, où il fait bon vivre, mais la COVID-19 a bouleversé les plans.

En grande réflexion depuis plusieurs mois, la pandémie a pesé lourd dans la décision, indique Marie Gratton.

C'est venu, dit-elle, couper le mandat en deux ainsi que l'élan vers les projets en cours pour la ville. Il me manque comme une année, comme une espèce de grand blanc pour la Ville de Cap-Chat.

Ce grand blanc a par contre été très occupé.

L’état d’urgence a mobilisé beaucoup de ressources et d’énergie pour protéger et servir la population de Cap-Chat. Il a fallu, explique Mme Gratton, trouver des ressources pour faire en sorte que nos gens de 70 ans et plus ne soient pas laissés seuls.

Se placer en mode urgence, c’est une chose, mais là ce n'était pas un mode urgence, c’était un mode social. Une citation de :Marie Gratton, mairesse de Cap-Chat

Litiges et conflits

Élue à l’automne 2017, la mairesse de Cap-Chat avait alors battu le maire sortant, Judes Landry, qui sollicitait un 5e mandat.

Le mandat de Mme Gratton n’a toutefois pas été de tout repos. La mairesse a dû gérer les poursuites d'Ottawa et de Québec contre la Ville pour l'enrochement illégal de la rivière lors de la crue du printemps 2017. Les procédures se sont poursuivies tout au long de son mandat, et ce, jusqu'au printemps dernier.

En 2018, une hausse importante de l’évaluation municipale a fait plusieurs mécontents parmi les citoyens.

À la caserne des pompiers, un contentieux entre la Ville et les pompiers s’est traduit par deux congédiements et une démission. L'an dernier, les pompiers ont décidé de se syndiquer et ont joint la CSN.

Puis, en décembre 2020, quatre des six conseillers ont voté une motion de non-confiance envers la mairesse.

Les eaux usées de Cap-Chat sont déversées directement dans le fleuve. Photo : Jean-Louis Arsenault

Sur sa table de travail au début du mandat, le dossier d’assainissement des eaux usées, qui traîne depuis plusieurs années, demeure encore en attente de règlement.

La Ville a par contre fait des avancées et embauché un ingénieur-conseil. Un contrat pour la réalisation d'une étude préliminaire a aussi été confiée à une firme d'ingénieurs.

Communication et transparence

Malgré tout, Mme Gratton se dit satisfaite du legs qu’elle laisse à sa ville.

Lors de sa campagne électorale, elle indiquait vouloir amener plus de transparence à l’hôtel de ville. Elle se dit contente du dialogue entrepris avec les citoyens au cours des quatre dernières années. Nous nous sommes fait un devoir d’informer les gens quand les dossiers se poursuivent ou qu’ils prennent plus de temps que prévu , souligne Mme Gratton.

Elle se dit fière de certains éléments qui ont été modernisés comme le centre de plein air. La Ville s’est aussi dotée d’un plan d’urgence en cas de sinistre.

Marie Gratton, la mairesse de Cap-Chat (à gauche) lors de l'événement « Cap-Chat vert l'avenir », en 2019. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Marie Gratton a aussi entamé un virage vert pour sa municipalité en instaurant, notamment, une semaine verte consacrée à la sensibilisation de la population aux enjeux environnementaux.

Pour le moment, un seul candidat a fait connaître son intention de se présenter à la mairie. Maxime Blanchette, un jeune diplômé en administration de 25 ans, a lancé sa campagne à la mi-mai.