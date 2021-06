Train léger à Hamilton : un pas de plus vers la première pelletée de terre

Le train léger, d’abord annulé par le gouvernement de Doug Ford, a été ravivé dernièrement.

Le gouvernement fédéral a confirmé qu’il investirait 1,7 milliards de dollars. Le gouvernement provincial a fait de même, pour un total de 3,4 milliards de dollars.

Or, les coûts d’opération du train léger, qui reviennent à la Ville de Hamilton, sont estimés entre 6,4 et 16,5 millions de dollars par an. Cette fourchette dépend de l'achalandage et du nombre de bus supprimés.

Par un vote de 9-6, les conseillers municipaux ont voté mercredi matin pour conclure un protocole d'entente avec Metrolinx et les représentants du gouvernement pour la construction du train léger. La décision doit encore être ratifiée par le conseil municipal dans une semaine.

La communauté mérite de voir la fin de tout cela. Le voyage a été long , a déclaré le maire Fred Eisenberger, défenseur de longue date de la construction du train léger.

Les conseillers ont approuvé la mise en œuvre du premier scénario, qui prévoit le retrait de 29 autobus HSR. La ligne express B serait supprimée et les heures d'ouverture des lignes d'autobus #1 King et #5 Delaware seraient réduites d’un tiers.

Si l'achalandage augmente de 8 %, le coût d'exploitation du train léger s'élèverait à 6,4 millions de dollars par année. Mais une croissance nulle de l'achalandage entraînerait des coûts de 10,4 millions de dollars par année.

Les conseillers municipaux ne veulent pas tous accepter les 3,4 milliards de dollars des gouvernements provincial et fédéral.

Certains affirment qu'il apportera un élan économique qui profitera aux zones périphériques et réduira la congestion à long terme, entre autres avantages.

Ceux qui s'opposent au train léger s'inquiètent des coûts d'exploitation du système et des répercussions possibles sur les impôts fonciers des résidents.

Hamilton paierait la facture d'exploitation, mais la province a déclaré qu'elle resterait propriétaire des actifs du train léger et couvrirait les coûts du cycle de vie.

Les origines d'un système de train léger à Hamilton remontent à 2007, lorsque la Ville a utilisé une subvention de Metrolinx pour une évaluation environnementale en lien avec le projet. En 2015, le gouvernement ontarien de l'époque a affecté un milliard de dollars au projet.

En décembre 2019, la ministre Caroline Mulroney et son gouvernement provincial ont annulé le projet, affirmant qu'il avait dépassé le budget et que Hamilton ne pouvait pas se le permettre.

Le projet a été remis sur les rails en février 2021.

Avec les informations de CBC News