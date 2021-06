Air Canada reprend son envol un peu partout en Atlantique

Au Nouveau-Brunswick, Air Canada reprend certaines de ses liaisons à Bathurst (le 27 juin), à Fredericton (le 29 juin) et à Saint-Jean (le 30 juin).

Ailleurs en Atlantique, le service va reprendre ou augmenter à Charlottetown (le 18 juin), à Saint-Jean Terre-Neuve (le 19 juin), ainsi qu'à Sydney (le 26 juin) et à Halifax (le 1er août).

Une reprise qui réjouit à Bathurst

L'aéroport de Bathurst, au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

Ce retour réjouit entre autres des intervenants de la région de Bathurst, où l'aéroport est privé de vols commerciaux depuis des mois en raison de la pandémie.

Les avions d'Air Canada reviendront à Bathurst deux fois par semaine, et ensuite trois fois par semaine.

La directrice de la Chambre de commerce Chaleur, Julie Pinette, applaudit le retour d'Air Canada puisque l'aéroport de Bathurst permet d'attirer des entrepreneurs et des gens d'affaires dans la région.

On a le port de Belledune. On a l'aéroport. C'est sûr que c'est là-dessus qu'on joue majoritairement quand on parle de développement économique et de situation géographique pour la région. C'est définitivement un atout , croit-elle.

Petite ombre au tableau, la compagnie terre-neuvienne PAL Airlines, qui devait assurer une liaison entre Bathurst et Montréal plus tard cet été, a renoncé à son projet.

D'après un reportage de François Vigneault