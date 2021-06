Mon Amérique : voyage musical dans les années 70

L'âge du singer songwriter, thème du premier épisode de la série Mon Amérique Photo : Radio-Canada

« Les années 1970 sont marquées par la quête d'une utopie à laquelle les hippies nous ont laissé croire. En musique, cette recherche de liberté et d'amour mène à des explorations en tous genres. La pop fait place à de la musique avec plus de profondeur, de poésie et où le texte a son importance.

Les années soixante avaient été marquées par l'arrivée d'une foule de nouveaux venus, mais une fois passé l'effet de nouveauté des coiffures, des costumes et autres gadgets, plusieurs ont finalement sombré dans l'oubli.

La nouvelle décennie voit émerger un autre phénomène. Assistés de technologies d'enregistrement sophistiquées, plusieurs artistes produisent des albums de chansons où les propos et les thèmes abordés revêtent une importance centrale : ce qu'on raconte nourrit les causes et donne naissance à des modes et des slogans pour toute une génération.

Une voix, un instrument, le message, voilà comment on peut résumer cette période qui s'ouvre aux auteurs-compositeurs. »

- Michel Lalonde

Extraits musicaux dans cet épisode : Big Yellow Taxi , par Joni Mitchell

, par Joni Mitchell Needle and the Damage Done , par Neil Young

, par Neil Young You've got a friend , par Carole King

, par Carole King Moonshadow par Cat Stevens

par Cat Stevens Gilberto de Diane Tell

At Seventeen par Janis Ian

par Janis Ian Sam Stone de John Prine

de John Prine Kodachrome de Paul Simon

Diane Tell et Jim Corcoran racontent leurs années 70 :

Entretien avec l'auteure-compositrice Diane Tell Photo : Radio-Canada / Coralie Mensa

Avant de lancer un album, j'ai chanté dans des bars anglophones. Dans les boîtes à chanson francophones, ça ne se faisait pas d'engager un auteur-compositeur qui faisait ses "tounes". Une citation de :Diane Tell