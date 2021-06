Une huitième et dernière saison pour l’émission Format familial

L’animateur Sébastien Diaz et la comédienne Bianca Gervais, qui pilotent Format familial depuis plusieurs années à Télé-Québec, ont annoncé mercredi sur la page Facebook de l’émission que débutera cet automne la huitième et dernière saison du magazine télé.

Diffusée dès le mercredi 8 septembre, la huitième saison de Format familial renfermera douze épisodes. On veut vous rassurer sur deux choses. De un, c’est pas parce qu’on se divorce, et aussi, on ne sera pas larmoyants, au contraire, on sera en mode festif , a souligné Sébastien Diaz dans une courte vidéo, aux côtés de sa conjointe Bianca Gervais.

La comédienne et co-animatrice a pour sa part indiqué qu’elle et Sébastien ont la tête et le cœur remplis d’idées pour la suite des choses .