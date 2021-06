Des vedettes appelleront des pères dimanche pour aider des artistes en difficulté

L’initiative Bottin des stars a d’abord vu le jour en mai pour la Fête des mères. Une cinquantaine d’appels ont été passés à des mères par des personnalités comme Marcel Leboeuf, Ginette Reno et Rachid Badouri, permettant ainsi à la Fondation des artistes de récolter plusieurs centaines de dollars.

Pour la Fête des pères qui se tiendra dimanche, il suffit de remplir, avant jeudi midi, un formulaire sur le site Internet de la Fondation  (Nouvelle fenêtre) , en sélectionnant trois noms d’artistes qui se trouvent dans le Bottin des stars.

Ça peut être une célébrité, du domaine artistique, sportif ou scientifique. Et nous , on va se charger de contacter la personne, voir si elle est disponible, et dimanche, le papa en question recevra un appel surprise entre 9h00 et midi , a expliqué Michel Laperrière, comédien et président du conseil d’administration de la Fondation des artistes, à Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.

Depuis plus de 35 ans, la Fondation des artistes, organisme à but non lucratif qui se rattache à l’Union des artistes (UDA), amasse des dons pour soutenir les artistes.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs artistes se sont retrouvés dans une situation particulièrement précaire. Pour l’année 2020-2021, la Fondation a versé pas moins de 2,7 millions de dollars, répartis en 1975 dons. C’est 10 fois plus que lors de l’année 2018-2019, pendant laquelle 256 117$ avaient été donnés aux artistes.