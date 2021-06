Le Centre de services scolaires de Montréal placé sous tutelle

Le Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) est placé sous tutelle par le gouvernement du Québec pour une période de six mois renouvelable au besoin. Le CSSDM avait fait l'objet d'un mandat de vérification en début d'année.

Dans un communiqué publié mercredi après-midi, le ministère de l'Éducation annonce que Jean-François Lachance sera chargé d'administrer cette tutelle et d'exercer la gouvernance du CSSDM. L'objectif immédiat est notamment d'assurer une rentrée scolaire 2021 pleinement fonctionnelle, dans l'intérêt prioritaire des élèves concernés. À moyen terme, cette mise sous tutelle permettra la mise en place des conditions propices à l'instauration d'une saine gouvernance au sein du CSS, et ce, de façon pérenne.

Une vérification avait été lancée en janvier dernier en raison d'allégations de graves manquements éthiques et déontologiques au sein du C. A. du CSSDM .

Ce processus conduit par quatre fonctionnaires a permis d'identifier d'importantes lacunes en matière de gouvernance, notamment en ce qui concerne la compréhension des rôles et des responsabilités des administrateurs, un climat dysfonctionnel entre l'administration et le conseil d'administration et des manquements sur le plan de la gestion administrative du centre de services scolaire , ajoute le communiqué.

Le ministère avait ordonné en février un accompagnement avec surveillance du CSSDM, renouvelé en avril, qui a, dit Québec, confirmé l'impasse dans laquelle se trouve le CSSDM et la nécessité d'une tierce intervention .

Soulignons que ce centre de services scolaire connaît des difficultés depuis de nombreuses années, tant au chapitre de sa gouvernance que de sa gestion administrative , rappelle le ministère.

Le gouvernement de François Legault a aboli les commissions scolaires francophones avec l'adoption d'une loi en février 2020 qui a mené à la création des centres de services scolaires. La communauté anglophone a été exemptée de son application, et a donc pu conserver ses commissions scolaires.

Dans sa réforme, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, prévoyait notamment d'accorder un pouvoir accru aux comités de parents au sein des directions des CSS.