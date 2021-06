L'ERD présente sa plateforme électorale

L’Équipe du renouveau démocratique (ERD) a dévoilé mercredi matin son programme électoral pour l’élection municipale de novembre prochain. Six grands axes ont été retenus pour tenter de convaincre la population de réélire le parti de la mairesse Josée Néron pour un deuxième mandat à la tête de Saguenay.

Les éléments retenus sont le développement, la relation avec les citoyens, l’environnement, une bonne qualité de vie, la culture et une bonne administration.

La plateforme a été présentée lors d'une conférence de presse à l'hôtel Le Montagnais, à Chicoutimi.

Dans un document de 20 pages disponible sur son site web, l’ ERDÉquipe du renouveau démocratique soumet 116 points qu’elle souhaite réaliser si la population lui donne son vote. Le parti aurait réalisé 90 % des promesses de 2017.

Pour la cheffe de la formation politique municipale, Josée Néron, les centres-villes sont le cœur et l’image des différents secteurs de notre ville, et on veut leur redonner leurs lettres de noblesse . Elle a aussi insisté sur le concept de ville intelligente. Elle entend faire développer un portail citoyen, avec une seule porte d’entrée où vous allez pouvoir voir votre compte de taxes, votre évaluation, si vous avez quoi que ce soit à faire avec les bibliothèques, des inscriptions dans des cours.

Le conseiller municipal au district 11, Marc Bouchard, se présentera à nouveau pour solliciter un deuxième mandat. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

En 2017, le parti de Josée Néron avait réussi à faire élire trois conseillers municipaux en appui à la mairesse. Un seul sera de la partie l'automne prochain, soit Marc Bouchard dans le district 11. Brigitte Bergeron a annoncé qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. Michel Potvin, pour sa part, n'est plus membre du parti. Il appuie la candidate Julie Dufour, actuelle présidente de l'arrondissement de Jonquière.

Des rencontres avec les organismes

Afin d’écrire ce programme, le parti a sondé les citoyens sur son site Internet afin d’être informé des problématiques importantes pour la population. On a aussi rencontré [...] 24 organismes de la ville avec qui on s’est entretenus via Zoom, a déclaré le président de l’ ERDÉquipe du renouveau démocratique , André Brassard Aubin. Du monde de l’environnement, du développement durable, de la culture, des intervenants communautaires, du monde des affaires...

Le président de l'ERD, André Brassard-Aubin, a fièrement expliqué le cheminement du parti politique pour en arriver à ce programme final. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Les questions posées aux organismes portaient sur leur vision de la ville, afin d’en obtenir un programme qui serait, selon l’ ERDÉquipe du renouveau démocratique , basé sur la réalité des problèmes rencontrés actuellement.

L’Équipe du renouveau démocratique a aussi insisté sur l’importance d’un parti politique. Selon eux, leur parti comporte les ressources pour sonder la population, afin d’être plus proche de la réalité du terrain que les candidats indépendants, qui n’ont pas forcément les moyens de faire de même.

Lors de la seule élection partielle du présent mandat, le candidat de l' ERDÉquipe du renouveau démocratique , Gilles Tremblay, avait pris le 4e rang lors de la victoire de Jimmy Bouchard en décembre 2019. La partielle avait été rendue nécessaire par le départ du conseiller Jonathan Tremblay.

Les grands projets

Questionnée sur un des axes principaux du programme, l’environnement, Josée Néron a assuré suivre toutes les recommandations du gouvernement concernant les grands projets, afin d’assurer un développement économique fort pour la région tout en respectant les normes environnementales.

La conférence de presse représentait la première rencontre en personne pour l' ERDÉquipe du renouveau démocratique depuis le début de la pandémie. C'était l’occasion pour les nouveaux visages du parti politique de se rencontrer.

Par ailleurs, la mairesse a tenu à remercier les conseillers municipaux indépendants, qui l’ont fortement appuyée à travers son mandat, permettant de favoriser la réalisation des promesses de 2017.

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre.

D'après un reportage de Titouan Bussiere