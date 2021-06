ABI : les étudiants gagneront le même salaire que les employés réguliers

Un premier jugement avait donné raison aux étudiants qui clamaient que leur salaire moindre contrevenait à la charte des droits et libertés. Ils s’estimaient victimes de discrimination en fonction de leur statut d’étudiant et de leur âge.

Le jugement de 2018 mentionnait que les étudiants évoluent dans le même environnement dangereux et potentiellement toxique que les réguliers et les occasionnels et sont assignés à des tâches tout aussi dangereuses que celles auxquelles les réguliers et les occasionnels sont assignés.

Plus de détails à venir