Des Fransaskois sont en lice au gala télévisé des prix Trille Or

Les artistes Anique Granger, éemi et le groupe Ponteix sont en nomination dans huit catégories du gala télévisé Trille Or diffusé samedi soir.

Anique Granger et Ponteix sont en nomination dans les catégories d’artiste solo et d’auteur et/ou compositeur de l'année. Leurs projets, Le ruban de la cassette et Bastion, pourraient aussi leur valoir le prix pour le meilleur album. Anique Granger est également en lice pour le Trille Or du meilleur spectacle.

Ça me fait chaud au coeur Une citation de :Anique Granger, auteure-compositeure

Pour éemi, qui pourrait recevoir son premier Trille Or en carrière avec son mini album Honey, il s’agit d’un rêve devenu réalité. Quand tu te fais nommer pour un Trille Or c’est presque surréel, c’est comme wow, j’ai atteint mon but! , affirme-t-elle.

L’artiste ne s'arrêtera pas là; elle rêve de remporter un Juno ou de participer au gala de l'ADISQ. Les Trille Or, c’est un honneur. C’est la première fois que je me fais sélectionner, je peux faire n’importe quoi maintenant , s’exclame-t-elle.

Ce sont de bons encouragements, mais à la fin de la journée si l'on gagne ou pas, on continue de faire de la musique Une citation de :Mario Lepage membre fondateur de la formation Ponteix

L’auteur-compositeur-interprète franco-manitobain Daniel Lavoie sera lauréat du prix hommage à l’occasion du gala organisé par l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Anique Granger interprétera un numéro spécial en son honneur.

La Fransaskoise éemi offrira aussi une performance, tout comme le Vancouvérois Loig Morin et la Manitobaine Rayannah.

Le Gala sera télédiffusé sur Unis TV, samedi 19 juin, à 18 h.