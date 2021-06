Une baisse de la criminalité, mais pas de la violence en 2020, rapporte le SPVM

Baisse de la prostitution, nouvelles infractions liées aux règles sanitaires : le rapport annuel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour 2020 illustre à maints égards les effets de la pandémie sur la population. Il en ressort notamment que les victimes de violence conjugale et intrafamiliale ont eu plus de difficulté à demander et à obtenir de l'aide.