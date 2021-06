Offres et demandes de transport au Témiscamingue sur un même site web transactionnel

Deux organismes unissent leurs forces pour mieux desservir le territoire et faire connaître les options de covoiturage.

Les offres de transport adapté et de transport collectif vont se retrouver sur un même site web, au www.tactemis.ca.

La Table de concertation en transport du Témiscamingue, un organisme nouvellement créé, s’est d’ailleurs donné comme mission de faire connaître les options de transport sur le territoire.

Il y a différentes pages Facebook. Des fois, on se mêle avec tout ça. Là, ça se fait sur une seule et même plateforme, on se dirige et on voit les offres et les demandes de transport, c’est super facile , explique la coordonnatrice, Ève Chaumont-Morissette.

Les options de transport sont nombreuses au Témiscamingue, mais peu connues. Le nouveau site web se veut donc informatif.

On a les autobus de transport adapté, on a les autobus scolaires, on a les auto-solo qui circulent sur le territoire du Témiscamingue. Notre mandat, c’est d’essayer de trouver un moyen de faire connaître aux gens et à notre population c’est quoi leurs options. Ailleurs, les gens sont habitués à faire du covoiturage et du transport en commun. Ici c’est notre plus gros enjeu, changer un peu la culture des gens , ajoute la directrice générale du Transport Adapté et du Transport Collectif du Témiscamingue, Anne Villeneuve.

Le covoiturage sera aussi mis de l’avant avec des offres ou des demandes de transport. Toutes les transactions pourront s’effectuer en ligne.

Depuis l’arrêt du transport interurbain entre le Témiscamingue et Rouyn-Noranda par Autobus Maheux, en mars 2020, les appels sont plus nombreux pour des demandes de transport entre les deux MRC.