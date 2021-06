Transat prévoit offrir des vols vers une cinquantaine de destinations cet hiver

Le transporteur aérien annonce que des vols vont reprendre à compter du 1er novembre à destination des Caraïbes, du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, ainsi que vers les États-Unis et l'Europe.

Transat avait suspendu ses activités le 29 janvier, lorsque le gouvernement fédéral a demandé de mettre fin aux liaisons avec le Mexique et les Caraïbes, en plus d'adopter de nouvelles consignes sur les tests de dépistage et la quarantaine obligatoire au retour.

Plus tôt ce mois-ci, la ligne aérienne avait annoncé une reprise graduelle de ses vols à partir du 30 juillet.

La présidente et cheffe de la direction de Transat, Annick Guérard, a souligné que les clients étaient avides de voyager, que ce soit pour revoir des proches ou tout simplement pour changer d'air.

Les projets de Transat pour l'hiver prévoient deux nouvelles destinations en vol direct depuis Montréal, vers Miami et Fort Myers, en Floride. Ces vols seront offerts dès décembre.