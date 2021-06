Le CIUSSS recommande d'éviter les urgences dans la mesure du possible

Les urgences des hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, particulièrement celui de Chicoutimi, se retrouvent dans une situation critique, à tel point que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean demande à la population d’éviter de s’y présenter pour des raisons non urgentes.

Dans un message publié sur la page Facebook du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , il est indiqué que la recommandation s'applique pour les prochains jours.

Le débordement est plus important à l’urgence de l’hôpital de Chicoutimi en raison du nombre de visiteurs. Selon le relevé horaire de 13 h du ministère de la Santé et des Services sociaux, on y dénombrait 54 patients sur des civières, alors qu’il y a 41 civières fonctionnelles. Douze patients occupaient des civières depuis plus de 24 heures et trois depuis plus de 48 heures.

Les urgences des autres hôpitaux connaissent aussi un achalandage plus important.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux recommande aux gens de consulter autant que possible leur médecin de famille, les cliniques sans rendez-vous ou leur GMFgroupe de médecine de famille . Si la situation est plus sérieuse, il ne faut toutefois pas hésiter à se rendre à l’urgence d’un des centres hospitaliers. En cas de doute, il est recommandé de contacter le service gratuit Info-Santé 8-1-1.

La situation entraînerait le recours aux heures supplémentaires obligatoires.