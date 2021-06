Le service d'autopartage TCiTé ouvert au public fin juin en Gaspésie et aux Iles

À compter du 21 juin, les résidents de Carleton-sur-Mer, Chandler, Gaspé, Grande-Rivière, Maria et des Îles-de-la-Madeleine pourront s'inscrire au service d'autopartage pour louer un véhicule électrique à partir du lundi suivant, le 28 juin.

Ça nous laisse une semaine pour évaluer le flot d'inscriptions, prendre contact avec les gens, s'assurer qu'ils ont la bonne information, qu'ils sont bien informés [sur la façon d'utiliser] les voitures , explique la directrice de la RÉGÎMRégie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine , Marie-Andrée Pichette.

On est rendus là comme communauté. On parle de plus en plus d'électrification des transports, mais il faut passer de la parole aux actes à un moment donné , affirme le président de la RÉGÎMRégie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et maire de Gaspé, Daniel Côté.

La RÉGÎM a lancé la deuxième phase du projet pilote TCiTé, mercredi à Gaspé. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

La première phase du projet pilote TCiTé avait été lancée à l'automne dernier, alors que les municipalités participantes ont fait l'acquisition d'au moins un véhicule électrique et l'ont mis à la disposition de leurs employés pour les besoins municipaux.

Avec la RÉGÎMRégie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine , on a rejoint plusieurs municipalités en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et on a décidé de donner un grand coup , précise M. Côté.

D'une part, ça donne de la publicité à l'électrification des transports, ensuite on donne accès à ces véhicules-là à Monsieur Madame Tout le monde, ça peut permettre de démystifier un peu comment ça fonctionne un char électrique. Une citation de :Daniel Côté, président de la RÉGÎM et maire de Gaspé

Ça va être un pas en avant qui va être fait pour inciter les gens à transiter vers l'électrification , avance M. Côté.

La grille tarifaire pour la location des véhicules est déterminée par les municipalités participantes et est disponible sur la plateforme de réservation, dont le lien a été placé sur le site web de la RÉGÎMRégie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine .

Avec les informations de Marguerite Morin