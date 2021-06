Grève prévue les 21 et 22 juin dans le milieu de la santé en Mauricie et au Centre-du-Québec

Environ 10 000 membres des syndicats représentant notamment les préposés aux bénéficiaires, les employés du secteur administratif, de la cuisine et de l’entretien ménager au sein du réseau de la santé en Mauricie et au Centre-du-Québec ont prévu être en grève les 21 et 22 juin prochains.

Les services essentiels, comme l'urgence et les soins intensifs, seront assurés. Ce moyen de pression pourrait toutefois occasionner des ralentissements pour certains services à la population.

Ces journées de grève sont les premières prévues par ces syndicats affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) depuis le début des négociations.

Les pourparlers se poursuivent entre le gouvernement et la Fédération qui affirme que ces journées de grève peuvent être évitées si le Québec tient compte des solutions avancées par le syndicat. Les négociateurs du gouvernement connaissent très bien les solutions que propose la FSSS–CSN , souligne le syndicat.

Sur le terrain, plusieurs travailleurs pensent sérieusement à quitter le réseau, la tâche est trop lourde, et ce, dans tous les titres d’emploi et [...] il y a plusieurs préposés aux bénéficiaires (PAB) nouvellement arrivés qui attendent que leur année obligatoire de présence au travail inscrit à leur contrat d’embauche se termine pour nous quitter. Une citation de :Marie-Josée Hamelin, présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du CIUSSS MCQ