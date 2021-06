COVID-19 : aucun décès depuis trois semaines en Outaouais

En ce qui a trait aux nouveaux cas quotidiens, l’Outaouais en compte neuf, soit trois de moins que la veille, mercredi.

Depuis le début de la pandémie, 12 394 personnes ont contracté la COVID-19 en Outaouais, dont 12 087 sont rétablies.

Selon les données fournies par le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, il y a 93 cas actifs dans la région.

Trois personnes atteintes de la COVID-19 en Outaouais sont hospitalisées, mais aucune ne se trouve aux soins intensifs.

À l’échelle provinciale, le Québec enregistre 153 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures.

22 nouveaux cas à Ottawa

Du côté d'Ottawa, on recense 22 nouveaux cas, mercredi, ce qui porte le total à 27 481 malades depuis le début de la crise sanitaire.

Actuellement, 287 personnes sont toujours infectées par le coronavirus.

Quant aux hospitalisations, on en dénombre 13, dont quatre personnes sont actuellement aux soins intensifs.

Un nouveau cas dans l'est ontarien

L'est ontarien continue de voir la pandémie ralentir sur son territoire. Ce mercredi, un nouveau cas est rapporté par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) sur son site internet, portant le total des cas, depuis le début de la pandémie, à 4727 personnes infectées.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario indique que 13 cas sont toujours actifs et que deux personnes sont hospitalisées, dont une se trouve aux soins intensifs. Aucune éclosion n'est à déplorer sur le territoire et le bilan des victimes de la COVID-19 reste stable, avec 107 décès depuis plus d'un an.

En Ontario, la santé publique annonce un total de 384 nouvelles infections, ainsi que l’administration de 202 984 doses de vaccin en 24 heures, ce qui s’avère être un record dans la province.