La console Atari VCS arrive finalement sur les tablettes

Imaginez : un appareil sur lequel on peut jouer à une centaine de jeux vidéo rétro et qui peut aussi servir d’ordinateur de bureau. C’est ce que propose Atari avec le VCS, un gadget au design calqué sur l’Atari 2600 de 1977 qui fait son entrée sur les tablettes.

Atari avait annoncé en 2017 plancher sur un appareil à mi-chemin entre la console de jeux vidéo et l’ordinateur personnel, que l’entreprise avait initialement nommé l’Ataribox. En juin 2018, c’est plutôt sous le nom d’Atari VCS qu’elle a lancé sa campagne de sociofinancement sur IndieGoGo, avec une promesse de livraison à l’été 2019.

La console Atari 2600. Photo : Radio-Canada / Jean Simard

Si les internautes qui ont investi leur argent dans cette campagne ont reçu leur console après quelques délais, c’est seulement maintenant que l’Atari VCS se retrouve sur les tablettes pour le grand public.

En mode console, l’appareil intègre une centaine de jeux Atari, dont 18 issus de l’arcade, et 82 de la console Atari 2600. Les joueurs et joueuses peuvent également faire l’achat de jeux vidéo plus modernes sur un magasin en ligne.

Un PC

Les personnes qui souhaitent plutôt utiliser l’appareil comme ordinateur de bureau au design rétro peuvent y installer les systèmes d’exploitation Linux, Windows ou ChromeOS.

L’Atari VCS permet aussi de faire fonctionner des services de diffusion en continu, comme Netflix ou Spotify, par exemple.

L'Atari VCS comprend quatre ports USB 3.1. Photo : Atari

L’appareil, détaillé à partir de 299,99 $ américains (365 $ canadiens), comprend quatre ports USB, des ports HDMI et Ethernet, en plus d’être compatible avec Bluetooth, une fonction utile pour connecter des claviers et souris d’ordinateur sans fil.

La livraison inclut une manette et un contrôleur sans fil, vendus aussi séparément pour 59,99 $ américains (73 $ canadiens) chacun.