Violence conjugale : l’efficacité du mandat de paix remise en question

L’article 810 du Code criminel permet à un juge d’abandonner les accusations de violence conjugale contre un individu en échange d’une promesse de ne pas importuner le plaignant ou la plaignante.

Le magistrat peut ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois .

Noureddine Mimouni avait été arrêté le 30 décembre dernier après avoir été dénoncé par Nathalie Piché. L’homme de 33 ans avait été accusé de voies de fait, séquestration et menaces contre sa conjointe.

Noureddine Mimouni a été accusé de meurtre au deuxième degré de Nathalie Piché. Photo : Facebook

Le 18 février, il a obtenu l’abandon de ces accusations après s’être engagé à ne pas importuner Mme Piché dans le cadre d’un mandat de paix de 12 mois.

Aucun encadrement

La coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), Louise Riendeau, fait remarquer que ce type d’ordonnance est rarement accompagné de conditions autres que celles de ne pas approcher la victime et de ne pas consommer de drogues ou d’alcool.

Il n'y a aucun encadrement. Le contrevenant n'a pas à rencontrer un agent de probation, à se rapporter , déplore-t-elle en entrevue à l’émission Première Heure.

Louise Riendeau a l'impression qu'il y a peu de conséquences pour les contrevenants qui brisent les engagements pris dans le cadre d'un mandat de paix (archives). Photo : Radio-Canada

Mme Riendeau ajoute que le seul recours dont bénéficient les victimes est de contacter la police en cas de bris d’engagement. Ce type de dénonciation n’entraîne toutefois pas automatiquement une intervention immédiate des agents de la paix, souligne-t-elle.

Malheureusement, souvent, les services de police vont dire : "bien, écoutez Madame, attendez que ça fasse quelques fois. Rappelez-nous, notez-le et on pourra voir si on le ramène devant le procureur". Une citation de :Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques au RMFVVC Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Peu de conséquences

En cas de bris d’engagement, le contrevenant peut faire face à des accusations. Cette situation serait toutefois peu usuelle, si l’on en croit Louise Riendeau.

On voit très peu de poursuites pour bris de conditions alors que pourtant, il y en a [...] On a l'impression qu'il y a très peu de conséquences , constate-t-elle.

Nathalie Piché est la victime du 13e féminicide à survenir au Québec depuis le début de l'année. Photo : Facebook

La coresponsable des dossiers politiques au RMFVVCRegroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale plaide pour des conditions plus contraignantes envers les personnes accusées de s’être livrées à de la violence conjugale. Cela permettrait non seulement de mieux protéger les victimes, mais aussi de favoriser la réhabilitation des conjoints violents.

Quand il y a des conditions qui permettent aux maisons de transitions, aux gens qui font le suivi des contrevenants dans la communauté, de faire leur travail, de travailler à une réhabilitation, c'est bien plus aidant que de faire face à un contrevenant qui est là de façon libre et volontaire et qui peut cesser quand il veut de participer à des activités de réhabilitation et de thérapie , fait valoir Louise Riendeau.

Un mandat de paix, faute de preuve solide

Elle soutient que le recours à l’article 810 du Code criminel varie en fonction des districts judiciaires. Il serait très courant à Montréal. Dans d’autres districts, les mandats de paix seraient principalement délivrés lorsque les procureurs doutent de leur capacité à mener un procès pour violence conjugale à terme, faute de preuves suffisantes.

Nous, on se questionne toujours à savoir si tout a été fait du côté du service de police et du DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales pour qu'on ait une preuve solide Dans ce cas-ci, on lit dans les médias qu'il y avait des accusations de harcèlement criminel et de séquestration, ce qui est assez grave , observe-t-elle.

Avec les informations de Claude Bernatchez