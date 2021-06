Blue Jays : la grande éclosion de Vladimir Guerrero fils

Après 65 matchs, les statistiques du Dominicain font foi de tout.

Guerrero fils, dont la force de frappe n'a jamais fait de doute, est le meneur au chapitre des coups de circuit dans la MLB. Il en compte 22, soit – avant les matchs de mercredi – deux de plus que Fernando Tatis fils et quatre de plus que Ronald Acuna et Shohei Ohtani, les autres visages de la nouvelle génération de frappeurs.

Ses 22 longues balles constituent aussi un record personnel. En fait, il n'a mis que 46 matchs pour égaler son ancienne marque de 15 circuits qu'il avait établie en 123 matchs à sa saison recrue, signe que cette campagne 2021 ne correspond en rien à ce qu'il a offert par le passé.

À travers tout le baseball majeur, le joueur de premier but des Blue Jays est aussi 1er dans la colonne des points produits (56), dans celles de la moyenne de présence sur les buts (450) et de la moyenne de puissance (1139). Il est 2e pour la moyenne au bâton (345) et 3e pour les coups sûrs (80). Bref, il excelle au bâton.

Guerrero fils s'était d'ailleurs annoncé le 27 avril contre les Nationals de Washington. Il avait alors frappé trois coups de circuit et produit sept points à lui seul, devenant ainsi le plus jeune joueur à réussir pareil exploit dans le baseball majeur. Les Blue Jays l'avaient emporté 9-5.

Tout récemment, face aux Red Sox de Boston, « Vladdy », comme le surnomme ses coéquipiers, n'a montré aucun signe de ralentissement. Il a frappé quatre coups de circuit en autant de matchs et produit huit points pour aider Toronto à piétiner ses rivaux. Le receveur Christian Vázquez avait alors dit que Guerrero fils semblait voir la balle comme un ballon tellement il donnait l'impression d'être dominant au bâton.

Plutôt réservé lors de ses points de presse, le Dominicain de 22 ans est resté fidèle à lui-même, mardi, lorsqu'est venu le temps de parler de ses prouesses avec les journalistes. En résumé, il veut en faire le plus possible pour son équipe.

Mais lui arrive-t-il de regarder ses statistiques? Non. Pas même un peu? Non, sauf peut-être pour mes coups de circuit. Alors, est-il fier de son total de coups de circuit jusqu'ici? Oui.

Questionné à son sujet lundi, son coéquipier Trent Thornton, un releveur, avait avoué qu'il ne saurait pas quoi faire pour faire payer Guerrero fils s'il était envoyé au monticule pour l'affronter. Il frappe tout et il frappe tout avec force , a-t-il partagé.

Guerrero fils est en effet l'un des plus puissants cogneurs du baseball cette saison. Il expédie la balle en moyenne à 153 km/h. Seul Aaron Judge, des Yankees de New York, frappe plus fort.

La chose qui est vraiment cool, c'est qu'il prend beaucoup de plaisir tout en étant fort probablement le meilleur joueur dans le baseball en ce moment. Son énergie, ce qu'il fait pour cette équipe, on ne peut pas en demander plus de lui. Il fait tout. Il est formidable en défense, il frappe la balle fort, il vole des buts. Ç'a été très, très plaisant à voir jusqu'ici , a rajouté Thornton.

La locomotive des Blue Jays

Le joueur de premier but des Blue Jays fait si bien qu'il se trouve même au cœur des conversations pour être élu joueur par excellence de la Ligue américaine à la fin de la saison. Selon plusieurs sites de paris réputés, il est le favori à ce stade-ci.

Son père, Vladimir Guerrero, n'a remporté le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine qu'une seule fois au cours de sa carrière. C'était en 2004 alors qu'il jouait pour les Angels de Los Angeles. Ses statistiques après 60 matchs en 2004 et celles de son fils actuellement sont d'ailleurs étonnement similaires.

Signe que le fiston a aussi tapé dans l'œil des amateurs malgré le déménagement temporaire de son équipe aux États-Unis, la jeune vedette des Blue Jays menait aussi le vote populaire, le 14 juin, en prévision du match des étoiles. S'il est élu, il prendrait part à l'événement pour la toute première fois de sa carrière.

Le principal intéressé ne sait d'ailleurs pas s'il sera du concours de coups de circuit au match des étoiles cette année. Il y avait été invité en 2019 et avait perdu en finale. En ce moment, je dis plus oui que non, mais je ne sais pas encore , a-t-il dit mardi.

Chose certaine, chaque match des Blue Jays prend un peu des airs de concours de coups de circuit lorsque Vladimir Guerrero fils se présente au bâton ces jours-ci. Celui-ci n'a plus qu'à espérer que son équipe s'inspire de ses réussites pour gagner un peu plus.

Après 65 matchs, Toronto présente un dossier peu séduisant de 33 victoires et 32 défaites. L'équipe est 4e dans la division Est de l'Américaine, un rang qui ne suffirait pas à lui faire une place en séries éliminatoires si elles devaient commencer aujourd'hui.