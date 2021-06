Windsor-Essex prête pour la prochaine étape de la réouverture de la province

Windsor-Essex est prête pour un nouvel assouplissement des restrictions grâce son taux de vaccination élevé et aux faibles taux de cas dans la communauté, selon le médecin hygiéniste régional.

Même entre la semaine dernière et cette semaine, je pense que nous allons dans une meilleure direction, avec des taux de cas qui se rapprochent constamment d'une position qui me rend beaucoup plus à l'aise chaque jour , a indiqué le Dr Wajid Ahmed lors de son point de presse mercredi.

Il a toutefois précisé qu'il n'avait pas encore plaidé en faveur de l'assouplissement des restrictions locales, mais qu'il le ferait si des discussions avaient lieu avec le gouvernement provincial, qui a autorité en la matière.

Le Dr Ahmed a fait ces commentaires alors que le bureau de santé a annoncé que 72 % de la population adulte avait reçu une première injection et que 25,5 % étaient complètement vaccinés.

Selon l'échéancier du gouvernement, la province doit atteindre un taux de vaccination des adultes de 70,8 % avec une dose et de 20 % avec deux doses avant d'aller de l'avant avec la deuxième phase de la réouverture.

Une ligne de réservation pour ceux qui ont été vaccinés hors du pays

Les résidents de Windsor-Essex qui ont reçu leur premier vaccin contre la COVID-19 à l'extérieur de l'Ontario ou du Canada ont maintenant la possibilité de réserver leur deuxième dose par l'intermédiaire du bureau de santé publique local. Les rendez-vous se font par téléphone.

Seules les personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna le 18 avril ou avant, ainsi que les personnes de 70 ans et plus qui ont reçu leur vaccin il y a au moins 28 jours, peuvent pour l'instant prendre rendez-vous dans l'un des six sites de vaccination de masse de Windsor-Essex.

Chiffres du jour 9 nouveaux cas

89 cas actifs, 28 liés à des variants

10 hospitalisations, dont 3 en soins intensifs

5 éclosions, dont 3 sur des lieux de travail

266 287 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, 88 662 deux

Ailleurs dans le Sud-Ouest

La santé publique de Lambton a signalé trois nouveaux cas mercredi. Au total, 24 cas sont actifs dans la région. Une éclosion est aussi en cours.

Côté vaccination, 71 % des adultes ont reçu une première dose de vaccin, 18 % sont complètement vaccinés.

Dans Chatham-Kent, deux nouveaux cas ont été rapportés mercredi. Sept autres sont considérés comme actifs. 70 % de toutes les personnes admissibles ont reçu au moins une dose, et 16 % ont reçu les deux.

Dans la région de Middlesex-London, la santé publique a par contre confirmé 26 nouveaux. Il s'agit d'une des données les plus hautes de la province mercredi. 72 % de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin, 8,9 % deux injections.