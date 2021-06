EN DIRECT à 12 h 30 : la vaccination massive sans rendez-vous bientôt offerte au Manitoba

Grâce à cette arrivée massive de doses de vaccin, les responsables du programme de vaccination s’attendent à ce que tous les Manitobains deviennent admissibles, d’ici la fin de la semaine prochaine, à recevoir leur deuxième dose.

Ce n’est pas gravé dans le marbre, mais c’est ce que nous visons , a précisé Johanu Botha, le co-responsable du groupe de travail provincial sur la campagne de vaccination, lors d’un breffage technique réservé aux journalistes mercredi matin.

Les Manitobains pourront en savoir plus lors du point de presse de la Dre Joss Reimer, médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination, prévue à 12 h 30.

105 000 doses livrées d'ici dimanche

Le Manitoba s’attend à recevoir près de 310 000 doses du vaccin à ARN messager de l’entreprise américaine d’ici la fin de la semaine prochaine. Plus de 105 000 doses doivent être livrées d’ici dimanche et 204 000 doses supplémentaires arriveront au Manitoba au cours de la semaine prochaine.

C’est un gros contraste par rapport à la rareté du vaccin de Moderna jusqu’à présent , a souligné Johanu Botha. En effet, selon le dernier rapport de la province  (Nouvelle fenêtre) , le Manitoba a reçu moins de 100 000 doses de ce vaccin depuis le début du mois de mai.

La province pourrait atteindre ses objectifs

Les nouvelles doses de Moderna vont permettre au Manitoba d’accroître fortement le nombre de personnes vaccinées. Si un peu plus de 89 000 personnes ont été vaccinées la semaine dernière, la province prévoit qu’environ 105 300 le seront cette semaine et plus de 175 000 la semaine prochaine.

À ce rythme, Johanu Botha estime que le Manitoba est en passe d’atteindre les objectifs de vaccination fixés par le gouvernement pour rouvrir progressivement l’économie.

En effet, le gouvernement progressiste-conservateur a assujetti l'assouplissement des restrictions à l'atteinte de seuils minimaux de vaccination d’ici la fête du Canada, la longue fin de semaine du mois d’août et la fête du Travail.

Nous sommes dans les temps. Nous sommes confiants dans notre capacité à y parvenir. Une citation de :Johanu Botha, co-responsable du groupe de travail sur la campagne de vaccination

Le Manitoba doit d’ailleurs atteindre ce mercredi un taux de vaccination de 70 % de sa population pour les premières doses.

Les supercliniques accessibles sans rendez-vous

Néanmoins, pour y parvenir, le Manitoba va faire en sorte que les supercliniques de vaccination soient désormais accessibles sans rendez-vous. On essaie de combiner l’accessibilité des premières doses tout en donnant le plus vite possible les deuxièmes doses , a expliqué Johanu Botha.

Environ 3000 personnes peuvent déjà se rendre sans rendez-vous à la superclinique de Leila, à Winnipeg, d’ici jeudi.

Les supercliniques accessibles sans rendez-vous: 20 juin : Leila à Winnipeg, Brandon, Dauphin, Morden

22 juin : Selkirk, Gimli

24 juin : Steinbach

Seule la superclinique du Centre des congrès RBC n’acceptera personne sans rendez-vous. Ce site a essentiellement le vaccin de Pfizer, a précisé Johanu Botha. Or, c’est l’arrivée des vaccins Moderna qui nous permettent d’augmenter notre capacité.

La province envisage, cependant, d’augmenter fortement le nombre de rendez-vous disponibles. Plus de 40 000 rendez-vous seront ouverts la semaine prochaine à Winnipeg, tandis que 30 000 doses de vaccin à ARN messagers seront distribuées aux médecins et dans les pharmacies. Probablement 30 000 autres doses supplémentaires seront aussi distribuées la semaine suivante, selon l’approvisionnement , a ajouté Johanu Botha.

