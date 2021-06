Une année dans le dalot pour les salons de quilles

C’est le cas du propriétaire du salon de quilles de Dolbeau-Mistassini, Raynald Simard. Il confie qu’il devra reconvertir son entreprise s’il veut se relever de cette période difficile.

À Jonquière, le directeur du salon de quilles situé sur la rue Saint-Félix, Dominic Simard, souhaite accueillir de nouveau les amateurs. Il devra cependant vendre son bâtiment et devenir locataire afin d’avoir les liquidités nécessaires pour payer les dettes accumulées pendant la pandémie.

L’île du quilleur à La Baie est l’établissement qui offre le plus d’heures d’ouverture par semaine actuellement. Le Dallo de Chicoutimi et le Centre de quilles Saint-Luc d’Alma sont aussi rouverts.

La responsable de ce dernier, Hélène Lavoie, affirme que les loteries et les machines de vidéo poker ont grandement contribué à traverser ces mois difficiles en générant des revenus. Elle avoue toutefois que le recul est important.

Quand ton commerce fonctionne bien et que tu perds beaucoup de sous, ça fait fondre ton fonds de roulement. On repart à zéro, et dans le négatif même.

Une citation de :Hélène Lavoie, Centre de quilles Saint-Luc