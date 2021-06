Le rendez-vous pour recevoir la deuxième dose de vaccin Moderna peut être devancé

Jusqu’à mardi, il était possible de devancer le rendez-vous pour recevoir la deuxième dose de vaccin Pfizer seulement.

Aujourd’hui, les personnes âgées de 45 ans et plus peuvent modifier la date de leur rendez-vous. Demain ce sera au tour des 40 ans et plus.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue reconnaît que des problèmes techniques peuvent être rencontrés au moment de la prise de rendez-vous sur le portail Clic Santé en raison de la forte demande.

Il est possible de devancer le rendez-vous pour recevoir la 2e dose de vaccin contre la COVID-19 depuis le 7 juin, selon les groupes d'âge. Photo : Gouvernement du Québec

La santé publique régionale indique que le vaccin administré doit être le même que la première dose. Par exemple, une personne ayant reçu le vaccin Pfizer ne peut demander actuellement de recevoir une dose du vaccin Moderna.

Un intervalle de huit semaines entre les deux doses doit aussi être respecté.

Les horaires avec ou sans rendez-vous sont régulièrement ajustés, en fonction notamment de la quantité de doses de vaccin reçues dans la région.

10 cas actifs de COVID-19

Au cours des 24 dernières heures, aucun cas de COVID-19 n'a été ajouté au bilan de l'Abitibi-Témiscamingue.

La région passe de 18 cas actifs à 10, soit 9 à Rouyn-Noranda et un dans la MRC de Témiscamingue.