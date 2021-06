Trois nouveaux cas de COVID-19 en Estrie

L'Estrie continue de rapporter un nombre très bas de nouvelles infections. Le bilan de la santé publique recense trois nouveaux cas de COVID-19, et aucun décès.

Les trois cas sont répertoriés dans les secteurs de Sherbrooke, du Val Saint-François et dans un territoire à confirmer. Selon les dernières données publiées, il ne reste plus que 53 cas actifs en Estrie.

Les hospitalisations sont également à la baisse. Il ne reste plus que 10 patients hospitalisés en raison de complications liées au coronavirus, et aucun d'entre eux ne se trouve aux soins intensifs.

Les cas de variants confirmés sont également stables.

Dans la province, les autorités sanitaires recensent un total de 153 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte à 373 370 le nombre de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie. Aucun décès n'est survenu au Québec depuis la veille en raison de la COVID-19.

Il ne reste plus que 251 patients hospitalisés en lien avec le coronavirus dans l'ensemble de la province.

Jusqu’à maintenant, 7 632 639 doses ont été livrées au Québec et plus de 68,5 % de la population a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. De plus, environ 12,6 % ont reçu leur deuxième dose.

Les 546 390 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues mardi, et 654 080 doses du vaccin Moderna sont attendues cette semaine, confirme la santé publique. Depuis hier, les gens ayant reçu une première dose du vaccin Moderna ou AstraZeneca peuvent devancer leur rendez-vous pour la seconde dose sur le site Clic santé.