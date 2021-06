La famille de l'agent de la GRC mort, Shelby Patton, demande que justice soit rendue

Les parents et la soeur de Shelby Patton réclament justice après la mort de l'agent de la Gendarmerie royale du Canada, samedi dernier à Wolseley .

La famille du policier a participé mardi à l’hommage public rendu par la communauté de Wolseley.

Il était mon superhéros, déclare la soeur de Shelby Patton, Kaela Patton. Il était si fort. Il était si intelligent.

Le père du policier, Ashley Patton, dit que son fils était dévoué à sa famille et à son travail, et qu'il aimait aider les gens .

Les choses doivent changer

La mère de Shelby Patton, Melanie Patton, indique qu'il devrait y avoir plus de discussions sur le pourquoi et le comment de ce qui s'est passé, et ce qui peut être fait pour empêcher que cela ne se reproduise .

La justice. C'est tout ce que je demande. Une citation de :Melanie Patton, mère de Shelby Patton

Je n'ai pas les réponses. Je suis en faveur de peines plus sévères. Une vie est plus importante qu'un véhicule volé. Je ne pense pas qu'ils [les accusés] devraient s'en tirer avec ce qu'ils ont eu, ce qu'ils auront.

Plus de sévérité pour les affaires liées à la drogue

La mère de famille pense aussi qu’il faut se concentrer sur le problème de drogues, car elles poussent les gens à faire des choses terribles . Melanie Patton souhaite que les peines soient plus sévères pour des crimes liés à la drogue.

Alphonse Stanley Traverse, 41 ans, et Marlene Velma Louise Pagee, 42 ans, ont comparu pour faire face à de nombreux chefs d’accusation notamment ceux d’homicide involontaire, d'omission de s’arrêter à la suite d’un accident mortel, de vol de véhicule et de possession de biens volés d’une valeur de 5000 $.

Marlene Pagee a également été inculpée de possession de méthamphétamine.

Elle sera de retour devant le tribunal provincial de Regina vendredi tandis qu'Alphonse Stanley Traverse comparaîtra à nouveau lundi prochain.

La famille a confirmé que les funérailles de Shelby Patton seront privées.

Avec les informations de Heidi Atter et Bonnie Allen