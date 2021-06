Le Nouveau-Brunswick devrait annoncer cet après-midi son ouverture au reste du pays

Un point de presse est prévu à 15 h 30, heure de l'Atlantique, et sera diffusé en direct dans cet article.

Selon les données colligées sur le tableau de bord de la COVID-19 du Nouveau-Brunswick mercredi matin, 20,2 % des personnes de 65 ans et plus ont reçu deux doses du vaccin anti-COVID-19.

Le premier ministre Higgs avait évoqué mardi que l'atteinte de cet objectif serait envisageable dans les jours, voire les heures à venir.

Selon le plan de retour à la normale, la deuxième phase inclut l'ouverture des frontières du Nouveau-Brunswick au reste des voyageurs du Canada s'ils ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. Ils devront s'enregistrer sur le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Toujours selon le plan, les personnes non vaccinées pourront venir dans la province, mais devront observer un isolement qui se terminera s’ils reçoivent un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19. Ce test devra être effectué cinq à sept jours après leur arrivée.

Les personnes de la « bulle atlantique », et donc des provinces atlantiques et les personnes des MRC d'Avignon et de Témiscouata, n'auront plus à enregistrer leurs voyages auprès de la province.

Enfin, les restaurants, bars, gyms, spas et salons de coiffure pourront fonctionner à leur capacité régulière et les joutes sportives seront permises si les règles reliées aux voyages sont respectées.

