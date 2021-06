C’est tellement gros et on se demande comment ça se peut que quelque chose comme ça puisse se promener dans l’eau et rester là pendant des semaines des fois , relate Julie Canuel, Québécoise d’origine qui habite Terre-Neuve depuis 20 ans.

On a eu des années records à moment donné. Dans la baie juste derrière moi, il y en avait sept. Sept icebergs , raconte-t-elle, devant sa maison, à 100 m à peine du bord de l’eau. Quand il s’effondre, ça se retourne […] c’est comme le tonnerre. Des fois, on est en train de dormir et on entend ça et on se dit, "OK, il se passe quelque chose!"

Julie Canuel a déménagé à Twillingate avec sa famille, il y a 20 ans. « C'est absolument idéal, pour moi. C’est un paradis », dit-elle. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les icebergs font partie de la vie à Twillingate, où l’industrie touristique s’est établie autour des glaciers flottants. Mais cette année, aucun glacier n’est arrivé dans la région.

C’est un peu gênant , estime Dave Boyd. Avant la pandémie et la fermeture de la frontière provinciale, il donnait des visites en bateau à des centaines de touristes par année. La saison des icebergs s'étale habituellement de la mi-mai à la fin juin, explique-t-il.

Dave Boyd a pris près de 10 000 photos d’icebergs au cours des 50 dernières années et se dit bouleversé par l’absence totale d'icebergs et de glace de mer cette année, un bilan surprenant pour Twillingate, une île qui aime se vanter d’être la capitale des icebergs .

Dave Boyd donne des visites en bateau aux touristes à Twillingate. Photo : Radio-Canada / Dave Boyd

C’est bizarre, j’avoue , affirme Ray Boyd, un des résidents de Twillingate qui garde des morceaux d’iceberg, âgés de plusieurs milliers d’années, dans son congélateur. Un petit luxe pour ses boissons du vendredi soir, précise-t-il en riant.

La glace d’iceberg dure deux fois plus longtemps parce qu’elle est tellement dense , raconte-t-il, en ajoutant qu’il a déjà vu des icebergs plus grands que le stade des Blue Jays, à Toronto, et que 90 % du glacier reste sous la surface de l’eau.

Des icebergs et des glaces de mer ont bloqué le port de Twillingate, à Terre-Neuve, en 2017. Cette année, aucun glacier n'est arrivé dans la région. Photo : La Presse canadienne / Colin Perkel

Un événement extrême

Jason Ross, prévisionniste principal au Service canadien des glaces, surveille les icebergs dans les eaux navigables au large du Canada et explique que l’absence de glaciers représente un événement extrême , mais qui n'est pas sans précédent.

L'année qu’on a eu le moins de glace c'était en 2010. Je pense que cette année, j’ai regardé et puis [...] on était en première ou deuxième place pour le moins de glace sur tous nos records des derniers 30 ans , explique-t-il.

Des touristes observent un iceberg de près dans la baie de Bonavista, au large de Terre-Neuve, en juin 2019. Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Selon l’expert basé à Ottawa, le manque d’icebergs est le résultat d’un hiver plus chaud et des températures plus élevées dans la mer du Labrador.

Ces choses-là sont des choses qui font fondre les icebergs , ajoute-t-il, en rappelant que les icebergs peuvent flotter des années dans l’océan avant d’arriver à Terre-Neuve. C’est très possible, l'année prochaine, qu’il y en ait une centaine. On ne le sait pas encore.

Ce n’est pas une tendance linéaire je vous dirais, mais la science démontre que ces événements extrêmes pourraient arriver de plus en plus souvent dans un climat qui se réchauffe. Une citation de :Jason Ross, prévisionniste principal, Service canadien des glaces

Ray Boyd habite Twillingate depuis son enfance. En temps normal, dit-il, l'arrivée des icebergs marquent la fin de l'hiver. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Quels impacts sur le tourisme?

À Twillingate, Julie Canuel rappelle qu’une année avec beaucoup d’icebergs représente aussi une année avec beaucoup de touristes.

En hiver tout est fermé ici, il y a un restaurant qui est ouvert , se désole-t-elle. Avant c’était la pêche. La pêche, ici, c’était le numéro 1. Quand les gens ont commencé à parler de tourisme, les gens disaient, "Jamais, jamais". Et là, maintenant, on vit du tourisme, c’est la vie ici.

Mais elle soutient que cette région pittoresque offre bien plus que les glaciers aux visiteurs.

On n’a peut-être pas d’icebergs mais on a tellement de choses à faire, c’est incroyable. Le phare, les restaurants, les sentiers, la microbraserie, le dîner théâtre, il y a tellement de choses à faire , précise-t-elle. On peut passer une semaine ici sans problème.

Avec des informations de Josée Basque