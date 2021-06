Le dernier recensement du cheptel faisait état de tout juste une cinquantaine de cervidés.

Une dizaine d’entreprises et d’organismes de la péninsule gaspésienne et du Bas-Saint-Laurent appuient la démarche. La campagne de sensibilisation est destinée aux touristes qui commencent à arriver dans la région.

Nature Québec demande aux touristes de se manifester sur les médias sociaux notamment en affichant un filtre ou un mot-clic dédié à la campagne et les incite aussi à signer une lettre qui sera envoyée au gouvernement.

L’objectif est de demander à Québec d'adopter des mesures ambitieuses pour protéger les caribous, explique la directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Bernard. On devrait avoir une stratégie pour la protection du caribou qui devrait être dévoilée dans les prochaines semaines, les prochains mois.

[On souhaite que] le Québec se dote de mesures qui sont efficaces, qui sont transparentes et surtout qui sont fondées sur la science pour protéger le caribou de la Gaspésie en intégrant les préoccupations des populations locales. Une citation de :Alice-Anne Bernard, dg, Nature Québec

Le dernier recensement du cheptel gaspésien faisait état d'une population qui se situe 40 et 50 caribous. C'est beaucoup moins que le recensement de 2018 qui estimait le troupeau de caribous à un peu plus de 70 bêtes. Photo : Radio-Canada

Une dizaine d’entreprises et organismes appuient la campagne, dont le Bioparc de la Gaspésie.

C’est vraiment une espèce phare au Bioparc soutient la directrice générale du Bioparc, Marie-Josée Bernard, à propos du caribou. Pour souligner sa participation à la campagne, les guides animaliers vont diffuser davantage d’informations aux visiteurs sur le site de Bonaventure.

On s’est senti très concerné et puis on a accepté l’invitation de Nature Québec à participer à leur campagne pour diffuser de l’information de façon plus pointue sur la population de caribous de la Gaspésie. Une citation de :Marie-Josée Bernard, dg, Bioparc de la Gaspésie

Alice-Anne Bernard ajoute que les participants vont aussi fournir des témoignages et la sensibilisation sera plus présente sur le territoire. Il va y avoir des partenariats qui vont être un peu plus concrets entre autres pour des produits par exemple, ou des différents outils de communication, de diffusion qui pourraient être livrés dans les commerces.

Le slogan Caribou, je t'aime est un clin d'œil à la campagne Gaspésie, je t'aime qui a été lancée il y a quelques années.